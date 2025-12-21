Maduro califica de "piratería" la confiscación de petroleros por EE UU

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tachó este domingo de "piratería de corsarios" la confiscación de petroleros por parte de EE.UU., que hoy interceptó un tercer buque cerca del país suramericano, según medios, como parte de su despliegue militar en el mar Caribe. En un mensaje en su canal de Telegram, Maduro habló en general y no se refirió a las dos confiscaciones efectuadas este fin de semana por EE.UU., que el sábado incautó un tanquero con bandera panameña que, según Washington, traficaba "crudo sancionado" dentro de la "flota fantasma" venezolana.

El líder chavista señaló que su país "tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que va desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros". Sin embargo, aseguró que están "preparados para acelerar la marcha de la revolución profunda", en alusión al movimiento y proyecto político del chavismo. EE.UU. interceptó este domingo a un tercer petrolero, cuyo estado es desconocido y no está claro aún si transportaba crudo venezolano, según confirmó un funcionario estadounidense citado por la cadena CNN.