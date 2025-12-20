  1. Inicio
Estados Unidos intercepta otro buque petrolero sancionado cerca de Venezuela

  20 de diciembre de 2025
Trump ha reiterado que Venezuela les quitó a las empresas estadounidenses sus derechos sobre el petróleo y ha intensificado la presión sobre el régimen de Maduro.

 Foto: Agencia EFE

Nueva York, Estados Unidos.- Estados Unidos está interceptando en estos momentos otro buque petrolero sancionado en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, según medios estadounidenses.

El Gobierno del presidente Donald Trump ya incautó la semana pasada un buque que había salido del país suramericano y confiscó el crudo que este transportaba.

ABC News, que cita a tres funcionarios de Estados Unidos, indica que no hay más detalles sobre la embarcación ni el lugar exacto en el que la Guardia Costera la está interceptando.

Donald Trump dice que Venezuela le quitó derechos petroleros a Estados Unidos y los quiere de vuelta

El ejército estadounidense "está prestando apoyo" con helicópteros que transportan a personal de la Guardia Costera al buque y que también supervisan la operación, según la cadena NBC News.

Por ahora, Trump no se ha pronunciado sobre esta operación.

El mandatario ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre Venezuela, y recientemente ha ordenado un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

Donald Trump anunciará la guerra con Venezuela este miércoles

Además, el republicano afirmó el pasado miércoles que el país caribeño les quitó los derechos petroleros a las empresas de EE.UU.

"Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente", declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

