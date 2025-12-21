EE UU intercepta un tercer buque petrolero cerca de Venezuela en su despliegue en el Caribe

Washington, Estados Unidos.- EE.UU. interceptó este domingo un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, reportan medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, según Washington, traficaba "crudo sancionado" dentro de la "flota fantasma" venezolana. El estado del buque es desconocido y no está claro aún si transportaba crudo venezolano, confirmó un funcionario estadounidense citado por la cadena CNN. Consultados por EFE, el Pentágono y la Guardia Costera refirieron todas las preguntas sobre la operación a la Casa Blanca, que de momento no ha corroborado los reportes sobre la acción en curso.

Este es el segundo tanquero interceptado este fin de semana bajo las órdenes del presidente, Donald Trump, y el tercero tras el recrudecimiento de los esfuerzos de Washington por cortar el flujo de crudo hacia el país suramericano, dentro de la creciente presión que Washington ejerce sobre el Gobierno del mandatario venezolano, Nicolás Maduro. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó este sábado sobre la confiscación del tanquero con bandera panameña Centuries, que según la Casa Blanca, se trataba de un buque con "bandera falsa" parte de "la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro".