“Me castigan por ser mujer” dice Cristina Fernández al ratificarse su condena

1

Buenos Aires, Argentina.- La expresidenta argentina Cristina Fernández, que gobernó entre 2007 y 2015, dijo este miércoles que la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de ratificar su condena en un caso por irregularidades en obras viales es un castigo “por ser mujer”.

2

“Cuando sos mujer todo te lo hacen 20 veces más difícil y, si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice sino porque soy mujer también. No se bancan (respaldar) discutir con una mujer y que no puedan tener razón”, afirmó tras conocer el fallo.