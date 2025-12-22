El esposo y cinco hombres más acusados de 60 delitos sexuales a una mujer en Reino Unido

Londres, Inglaterra.- El británico Philip Young y otros cinco hombres fueron acusados este lunes de un total de más de 60 delitos sexuales cometidos contra su hoy exesposa, Joanne Young, durante un periodo de trece años, incluidos violaciones y administración de estupefacientes, informó la policía de Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra. Philip Young, de 49 años, fue imputado de 56 cargos, que supuestamente se habrían cometido entre 2010 y 2023, entre ellos múltiples violaciones, administración de sustancias para someter a su esposa, 'voyeurismo' y posesión de imágenes indecentes de menores y de imágenes extremas, indicó el cuerpo policial.

Los otros cinco acusados son Norman Macksoni, de 47 años, imputado de un cargo de violación y posesión de imágenes extremas; Dean Hamilton, igualmente de 47 años y sin domicilio fijo, acusado de violación, agresión sexual por penetración y dos cargos de tocamientos sexuales, y Conner Sanderson Doyle, de 31 años, imputado de agresión sexual por penetración y tocamientos sexuales. También Richard Wilkins, de 61 años, imputado de un cargo de violación y tocamientos sexuales, y Mohammed Hassan, de 37 años, acusado de tocamientos sexuales. Tanto Philip Young, en prisión preventiva, como el resto de los acusados, que están en libertad bajo fianza, deberán comparecer el martes ante un tribunal de Swindon, en el suroeste inglés. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.