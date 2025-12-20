Departamento de Justicia de Estados Unidos divulga más pruebas de los abusos de Epstein

Nueva York, Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicó este sábado más archivos del pederasta Jeffrey Epstein, entre ellos materiales del gran jurado de su caso judicial y el de su cómplice y expareja Ghislaine Maxwell. El DOJ continuó así con la divulgación de documentos del magnate, que se suicidó en 2019, para cumplir con la ley que obliga al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso. Entre los nuevos documentos se encuentran varias presentaciones de PowerPoint que la fiscalía federal mostró a los miembros del gran jurado con el fin de acusar formalmente a Epstein y Maxwell.

En una presentación relativa a Epstein, del 18 de junio de 2019, se incluyen varias notas telefónicas con mensajes escritos a mano que rezan "tengo una chica para él" o "ella tiene a chicas para el señor J.E.". En una de estas notas alguien anotó que Epstein había recibido una llamada del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque no hay ninguna otra anotación sobre el motivo de esa llamada. Otros nombres que figuran en estas notas han sido tachados, al igual que en los documentos divulgados anoche, en los que se censuró una parte del contenido. La presentación también incluye registros de vuelo a ciudades como Nueva York o Palm Beach, en Florida, y fotografías de las viviendas del magnate en ambas ubicaciones.