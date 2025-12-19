Clinton en un jacuzzi, fiestas con Jagger y Jackson figuran en archivos Epstein

Washington, Estados Unidos.-El Departamento de Justicia de EE.UU. publicó este viernes miles de archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, entre los que figuran imágenes del expresidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi y fotografías del fallecido financiero junto a figuras del espectáculo como Mick Jagger y Michael Jackson.

En una de las imágenes difundidas por el Departamento de Justicia (DOJ), Clinton aparece relajado en un jacuzzi, con los brazos detrás de la cabeza, acompañado por otra persona cuyo rostro fue censurado.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue de las primeras en compartir la fotografía en su cuenta de X, donde reaccionó con un mensaje de asombro: "¡Dios mío!".

Los documentos desclasificados incluyen al menos otras cinco imágenes del exmandatario demócrata. En dos de ellas aparece junto a Epstein y en otras se le ve en una fiesta con el cantautor británico Mick Jagger, sin presencia del financiero en estas últimas.

La Justicia de EE.UU. publicó un total de 3.965 archivos, con un tamaño aproximado de 3 gigabytes, repartidos en cuatro nuevos conjuntos de datos.