Los demócratas publican fotos de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Epstein

Washington, Estados Unidos.- Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron este viernes nuevas fotos relacionadas con el caso del pederasta Jeffrey Epstein en las que aparece el presidente, Donald Trump, rodeado de mujeres así como una de unos preservativos con un dibujo de su cara en el envoltorio.

Entre las 19 imágenes publicadas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja destacan las de Trump posando junto a seis mujeres, a las que se les ha tapado el rostro para proteger su identidad, otra del mandatario hablando con una mujer junto a Epstein y otra sentado junto a otra chica.

Además del mandatario, en el archivo también aparece el expresidente Bill Clinton o el magnate Bill Gates junto al exprincipe Andrés, a quien su hermano, el rey Carlos III del Reino Unido, le despojó de los títulos a raíz de su vinculación con el caso.