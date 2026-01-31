Temperaturas bajarán hasta 9 grados: departamentos más afectados y medidas a tomar

Honduras debe prepararse ante el ingreso de este frente frío. Diversos departamentos ya están bajo alerta amarilla y verde. A continuación, los más afectados y las medidas que se deben tomar.
Islas de la Bahía, Atlántida y Colón permanecerán en alerta amarilla a partir de las 12:00 del mediodía, según lo informado por Copeco.
Asimismo, la institución determinó extender la alerta verde en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Yoro y Gracias a Dios, ante la persistencia de lluvias y la posibilidad de afectaciones en zonas vulnerables.
Durante la tarde del sábado ingresará un frente frío, seguido por la masa de aire frío número 11, la cual impactará el territorio nacional, de acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
El pronóstico también indica la presencia de lluvias y lloviznas débiles dispersas, acompañadas de un descenso marcado de las temperaturas en sectores del centro y occidente de Honduras.
En el Distrito Central —Tegucigalpa y Comayagüela— las temperaturas podrían bajar hasta los 9 grados centígrados entre la medianoche y las 6:00 de la mañana. Ante este panorama, las autoridades recomiendan tomar medidas de prevención.
Ante el descenso de temperaturas, las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, especialmente durante la noche y la madrugada, prestando especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
En zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, se pide a la población mantenerse alerta, evitar cruzar ríos crecidos y no permanecer cerca de quebradas o taludes inestables durante las lluvias.
Asimismo, se recomienda revisar techos, desagües y canaletas para prevenir filtraciones de agua, además de asegurar objetos que puedan ser desplazados por los vientos asociados al frente frío.
Finalmente, Copeco llama a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a reportar cualquier emergencia a los cuerpos de socorro, con el fin de evitar pérdidas humanas y materiales.