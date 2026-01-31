Más de dos años sin placas: ¿Qué planes tiene el nuevo gobierno para cubrir la mora?

Desde 2023, varios usuarios han tenido que optar por placas de papel o permisos temporales, pero el nuevo gobierno asegura que dará respuesta a la demanda.
Existe una mora que supera las 744,864 placas, por lo que los hondureños ahora esperan una solución por parte del gobierno de Nasry Asfura.
Honduras se quedó sin placas para vehículos desde mediados de 2023. Ya son más de dos años, y varios vehículos aún circulan con placas de papel.
Datos proporcionados por el Instituto de la Propiedad detallan que la institución mantiene una deuda pendiente de 414,935 placas metálicas para motocicletas y 329,927 para vehículos particulares.
La escasez de placas ha generado molestia e indignación entre la ciudadanía, tras licitaciones fallidas y promesas incumplidas por parte del gobierno de Xiomara Castro.
Luis Torres, nuevo director ejecutivo del IP, nombrado y juramentado por el presidente Nasry Asfura, manifestó que la compra de placas es una prioridad para la institución.
Sostuvo que "a partir de la próxima semana se informará sobre la etapa en que quedaron los procesos para tomar decisiones".
“Es una prioridad en esta administración. A partir de la próxima semana que asumamos, vamos a revisar los procesos que se realizaron y a iniciar de inmediato todos los trámites para replaquear el país. Es algo imperativo para la seguridad jurídica”, indicó el abogado.
“Tenemos que revisar el presupuesto disponible para la compra de placas. Como se dejaron de entregar durante tres años, seguramente no podremos cubrir el 100% en un solo año, pero podría hacerse de forma paulatina, por etapas", dijo el nuevo director del IP.
"Ya lo hablamos con el presidente Nasry Asfura, aunque aún desconocemos los tiempos de producción”, agregó Torres.