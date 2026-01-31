  1. Inicio
Teófimo López vs Shakur Stevenson ONLINE: A qué hora es la pelea y dónde se puede ver EN VIVO

Teófimo López expone sus títulos de la Organización Mundial del Boxeo (OMB) y la revista Ring por el peso superligero ante Shakus Stevenson

La pelea estelar de la noche es la de Teófimo López ante Shakur Stevenson.

New York, Estados Unidos.- Teófimo López (21-1, 13 KOs) se enfrenta ante Shakur Stevenson (24-0, 11 KOs), ambos de 28 años de edad, por el peso superligero.

El boxeador de sangre hondureña expone sus dos cinturones en esta categoría; Organización Mundial del Boxeo (OMB) y la revista Ring.

Pelea en vivo de López vs Stevenson

6:46 PM - Llega Teófimo López y todo su equipo al Madison Square Garden para alistar todos los detalles de cara a la pelea.

6:44 PM - Comienza pelea entre Wendy Toussaint y Austin Williams: : Mundial WBC del peso medio.

6:35 PM - Turki Al-Sheikh ya se encuentra en el Madison Square Garden para presenciar las peleas de esta noche.

6:10 PM - Se termina la primer pelea de la noche y fue el enfrentamiento entre Ziyad Almaayouf vs Kevin Castillo por el peso superligero. Ganó el ecuatoriano con nacionalidad española por decisión unánime.

Teófimo López vs Shakur Stevenson: ¿Canal y qué vale ver la pelea de boxeo ONLINE?

A qué hora es la pelea y dónde se puede ver EN VIVO

Hora: 10:00 PM
Canal que transmite: DAZN (televisión por paga)

Cartelera de la noche de boxeo

Teófimo López vs Shakur Stevenson: Mundial WBO del peso superligero.

Keyshwan Davis vs Jamaine Ortiz: peso ligero.

Bruce Carrington vs Carlos Castro: Mundial WBC del peso pluma.

Carlos Adames vs Justin Williams: Mundial WBC del peso medio.

Jarrell Miller vs Kingsley Ibex: peso pesado.

Ziyad Almaayouf vs Kevin Castillo: peso superligero.

