Teófimo López vs Shakur Stevenson ONLINE: A qué hora es la pelea y dónde se puede ver EN VIVO

New York, Estados Unidos.- Teófimo López (21-1, 13 KOs) se enfrenta ante Shakur Stevenson (24-0, 11 KOs), ambos de 28 años de edad, por el peso superligero.

El boxeador de sangre hondureña expone sus dos cinturones en esta categoría; Organización Mundial del Boxeo (OMB) y la revista Ring.