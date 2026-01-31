  1. Inicio
Crawford encara a Teófimo López padre y casi se van a los golpes: "deja de ser un payaso"

Terence Crawford sorprendió a muchos cuando fue visto encarando al papá de Teófimo López en el momento del pesaje previo al combate contre Stevenson

Nueva York, Estados Unidos.- Muchos se enfocaron en lo que correspondía, el pesaje y careo entre Teófimo López y Shakur Stevenson la tarde-noche del pasado viernes.

Todo se desarrolla en el Madison Square Garden, los boxeadores de las peleas preliminares salieron y realizaron todo como estaba en el protocolo.

Shakur Stevenson de igual forma cuando llegó su turno, pesando 138,6 libras (62,87 kilos) cuando pasó por la báscula, todo empezó a salirse de lo normal cuando apareció Teófimo López con el resto de su equipo.

"Takeover" López llegó bailando al escenario, seguido de él iba su papá, quien sostenía los cinturones que retiene su hijo, para sacar de su tranquilidad a Stevenson, Teo no se presentaba al lugar que correspondía solo por hacerlo esperar.

Todo esto fue generando incomodidad en Shakur y su equipo, ya que atrasaba todo a propósito, al final lo terminó logrando porque Stevenson tuvo que ir a buscarlo para encararlo.

Luego de lo ocurrido en el escenario, Teófimo López padre bajó y siguió su show cerca de Terence Crawford, algo que al campeón mundial en la división de peso supermediano no le gustó y se levantó a encararlo.

Crawford detalló lo que le dijo al oido del entrenador hondureño. "Le acabo de hablar de mí, él sabe lo que dije. Sólo necesita dejar de ser un payaso. Es genial vender una pelea, pero no voy a pelear. Déjenme en paz, estoy retirado. No tienen que odiarme", dijo el que en su último combate derrotó a Saúl "Canelo" Álvarez.

Teófimo López retiene los cinturones de la Organización Mundial del Boxeo (OMB) y la revista Ring por el peso superligero, los expone ante Shakur Stevenson, quien entrena con Crawford.

