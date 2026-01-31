Teófimo López vs Shakur Stevenson: ¿Canal y qué vale ver la pelea de boxeo ONLINE?

Nueva York, Estados Unidos.- La noche de este sábado se enfrentan en el Madison Square Garden de la 'la gran manzana', el boxeador de sangre hondureña, Teófimo López ante el estadounidense, Shakur Stevenson por los cinturones de The Ring y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) por la categoría de superligero. Pese a que el campeón defensor es "Takeover”, todas las apuestas y los grandes conocedores del boxeo ponen a Stevenson como el gran favorito de llevarse a la pelea.

Bob Arum, promotor de boxeo y que conoce a ambos pugilistas ya que Shakur se formó en su empresa y Teo todavía sigue ligado con Top Rank Inc, opinó al respecto. “Es una pelea fantástica. Puede ir para cualquier lado. Creo que hasta que alguien demuestre que puede superar a Shakur en el ring, es difícil elegir en su contra. Teófimo tiene que ser más astuto y boxeador que él, y no solo depender de su fuerza física. En su mejor noche, puede hacerlo. Esa es la frase que hay que recordar: no siempre es su mejor noche”.

Creo que veremos al mejor Teófimo disponible, bien entrenado, en su mejor momento. Ya veremos si eso es suficiente para vencer a Shakur", dijo Arum Ahora bien, esta pelea solo se podrá ver por un solo canal y sabiendo lo que ambos representan en el boxeo, el costo no es nada barato, eso sí, en comparación a un boleto para poder a entrar al Madison Square Garden, sí, ya que subieron hasta más de tres mil dólares. La pelea está programada para que de inicio a las 10 de la noche, es la estelar de toda la cartelera. Se enfrentan dos que ya días se venían retando.

Para poder ver el combate entre Teófimo López ante Shakur Stevenson tendrá que ser por DAZN, donde para poder ingresar a la misma se tendrá que pagar un valor de 69.99 dólares (unos 1,851 lempiras hondureños)

Cartelera de peleas de Teófimo López vs Shakur Stevenson

Teófimo López vs Shakur Stevenson: Mundial WBO del peso superligero. Keyshwan Davis vs Jamaine Ortiz: peso ligero. Bruce Carrington vs Carlos Castro: Mundial WBC del peso pluma. Carlos Adames vs Justin Williams: Mundial WBC del peso medio. Jarrell Miller vs Kingsley Ibex: peso pesado. Ziyad Almaayouf vs Kevin Castillo: peso superligero.

Hora y canal dónde ver pelea de boxeo entre López y Stevenson EN VIVO