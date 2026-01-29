Teófimo previo a pelea ante Stevenson: "Soy un hondureño que busca hacer cosas diferentes"

Teófimo López recibió en exclusiva a Diario El Heraldo luego de la conferencia oficial, el potencial es igualmente enorme para el catracho: posibles superpeleas con Devin Haney, Ryan García, Gervonta Davis, o incluso un combate de gran éxito con Terrence Crawford si "Bud" reconsidera su retiro.

New York, Estados Unidos. - El boxeo arranca el 2026 con su primer gran enfrentamiento este fin de semana: el campeón de peso wélter junior, el hondureño Teófimo López, defenderá sus títulos de Ring y de la Organización Mundial de Boxeo, OMB, contra el rey de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, Shakur Stevenson , este sábado 31 de enero de 2026 en The Ring 6, dentro del icónico Madison Square Garden.

Para Shakur Stevenson, una victoria lo convertiría en un excepcional campeón mundial de cuatro divisiones y consolidaría aún más sus credenciales libra por libra.

Teófimo López tiene un récord especial de 22-1-0 y 13 nocauts y Shakur Stevenson está invicto con 24 triunfos y 11 de ellos por la vía del nocaut. Levemente el estadounidense está por arriba de las apuestas sobre el catracho.

Entrevista con Teófimo López

¿Cómo estás a dos días de esta pelea?

Gracias a Dios, gracias por el apoyo y a toda mi gente, mis catrachos. Estamos orgullosos a 48 horas de la pelea.

¿Qué tal te sientes a 48 horas de este combate?

Me siento muy enfocado en que necesito hacer en esta pelea, esta no es para mí sino para Dios y los latinos que quieren lo mejor para Teófimo. Ese es el cambio que yo puedo sentir en esta preparación para pelear contra este chico.

Usted ha estado desaparecido en redes sociales sobre este combate, pero del otro lado te han atacado ¿Cómo te sientes?

Yo siempre estoy bromeando y más con la gente. Ellos siempre tratan de entrar en mi mente, pero yo soy un chamaco de 28 años que tengo muchas cosas que hacer y no necesito escuchar ese ruido que la gente dice. Este campamento que hicimos y muchos quieren saber lo que hicimos, pero es un trabajo mío, trabajé duro, estoy feliz y me siento contento para esta pelea.

Crawford y Floyd Mayweather ha hablado que Shakur tiene esa leve ventaja ¿Tanto tienen que hablar para vencer a un hondureño?

(Risas) Esa es la cosa, cuando estamos en este camino con Dios es así, vamos a ganar. Solo Dios sabrá que pasa después de esta pelea.

Luego de estos meses de preparación ¿Qué tan bueno será Teófimo en esta pelea?

Yo siento que voy a hacer cosas tan diferentes en el estilo, verán cosas diferentes al tirar mis puños y más que todo bailando. Yo soy diferente, soy un hondureño boxeador que busca siempre hacer cosas diferentes. Me siento emocionado.

¿No te están dando ese valor y en este show eres el protagonista?

Yo creo que es así porque soy un boxeador, pero más que todo soy un hombre que creo más en las cosas que pasan en mi vida. Mi camino es con Dios, ellos van a hablar, pero mi trabajo siempre será ganar y veremos qué haremos después de este cambio.

En Honduras son futbolistas o políticos las figuras, pero ahora tenemos a Teófimo López en el boxeo ¿Qué le dirías a los niños que sueñan con ser alguien en la vida?

Pues a todos los niños que tienen sueños que no paren de creer en sus sueños y después darle gracias a Dios. No estoy aquí por dinero y fama, estoy aquí por mi trabajo y fe en Dios. Y eso puede confundir, pero para todos los niños que están escuchando esto, si quieres ser el mejor tienes que trabajar en eso y el dinero va a venir, Dios sabe para cuando eres listo para todo esto.

¿Cómo te ves alrededor de las 11 de la noche tras la pelea?

Todavía como el mejor boxeador del mundo y el ídolo de mi país Honduras, también para Latinoamérica viendo a todo mi equipo feliz.

CARTELERA DE BOXEO DE ESTE SÁBADO 31 DE ENERO

Teófimo López vs Shakur Stevenson; peso superligero, por el título de la OMB.

Keyshawn Davis vs Jamaine Ortiz; peso superligero.

Bruce Carrington vs Carlos Castro; peso pluma, por el título del CMB.

Carlos Adames vs Austin Williams; peso mediano, por el título del CMB.

Jarrell Miller vs Kingsley Ibeh; peso pesado.

Ziyad Al Maayouf vs Kevin Castillo; peso wélter