¿Eran empleados del 911? Lo que se sabe de pareja asesinada en colonia Estados Unidos

"Que Dios los reciba en su santa gloria, es lamentable ver este tipo de noticias y saber que fue un excelente compañero de trabajo que nunca se metió con nadie, siempre fue muy servicial, mi mas sentido pésame para sus familias y para sus niños que los dejan si padres". "Nunca en mi vida ni en el SNE. Conocí una persona tan humilde como Ronald un hasta donde estés hermano se te aprecia mucho Flaco", agregaron otros usuarios de Facebook.