¿Eran empleados del 911? Lo que se sabe de pareja asesinada en colonia Estados Unidos

Una pareja de esposos fue asesinada brutalmente en la colonia Estados Unidos, en Tegucigalpa. El ataque armado se registró en las últimas horas, cuando ambas víctimas se transportaban a bordo de una motocicleta y fueron sorprendidas por desconocidos justo en la entrada del sector. ¿Eran empleados del 911? A continuación lo que se sabe de los fallecidos.
De manera preliminar, los fallecidos fueron identificados como Ronald José Varela Ríos y Aracely Elizabet Andino Cruz. El reporte indica que los atacantes interceptaron a la pareja y que sin mediar palabras abrieron fuego en su contra.
Los criminales les dispararon en reiteradas ocasiones hasta dejar a las víctimas sin vida y tendidas en plena calle, a un lado de la motocicleta en la que se conducían.
La escena del crimen se tornó desgarradora con la llegada de los familiares. Testigos presenciales relataron que una de las hijas de la pareja rompió en un llanto inconsolable sobre los cuerpos de sus padres.
El Sistema Nacional de Emergencias 911 confirmó la tragedia mediante un pronunciamiento oficial en sus canales digitales, lamentando la pérdida de quienes formaban parte de su equipo de trabajo. "Nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro amigo y compañero Ronald Varela al igual que a la familia de su esposa", manifestaron.
La institución también expresó su solidaridad con los parientes de las víctimas y exigió celeridad en las investigaciones. "Esperamos el seguimiento y captura de los responsables de este repudiable hecho. Hoy dos familias están de luto, nuestra solidaridad con ellos", concluyó el mensaje publicado por la entidad estatal
Una usuaria de redes que se identificó como amiga de Ronald, lanzó un llamado directo a las autoridades para que profundicen en el móvil del doble asesinato vinculado a su entorno laboral. "Los dos eran operadores del 911, investiguen bien qué pasó porque ellos hace poco fueron reintegrados", escribió Cintia Pineda.
Vecinos y conocidos de los ahora occisos no ocultaron su consternación ante lo sucedido, describiendo a Ronald y Aracely como personas trabajadoras y dedicadas a su hogar. "Qué tristeza sinceramente, unas personas tan humildes y luchadores, sus pobres criaturas quedan huérfanas".
"Que Dios los reciba en su santa gloria, es lamentable ver este tipo de noticias y saber que fue un excelente compañero de trabajo que nunca se metió con nadie, siempre fue muy servicial, mi mas sentido pésame para sus familias y para sus niños que los dejan si padres". "Nunca en mi vida ni en el SNE. Conocí una persona tan humilde como Ronald un hasta donde estés hermano se te aprecia mucho Flaco", agregaron otros usuarios de Facebook.
Al lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena del crimen e iniciar las indagaciones del doble homicidio.
Consecuentemente, arribaron miembros de Medicina Forense para realizar el debido levantamiento de los cuerpos.
Por su parte, la Policía Nacional ha desplegado operativos en las colonias aledañas a la Estados Unidos, buscando pistas que den con el paradero de los responsables. Hasta el momento, no hay detalles sobre el móvil del crimen que ha conmocionado a los capitalinos.