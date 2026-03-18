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Probó suerte trabajando en Estados Unidos y a esto se dedica: La nueva vida de Wilfredo Barahona

Su etapa más recordada fue con Real España, club donde se convirtió en un jugador querido por la afición aurinegra

  • Actualizado: 18 de marzo de 2026 a las 11:25
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Te mostramos cuál es la nueva vida del exfutbolista Wilfredo Barahona tras retirarse de manera definitiva del deporte profesional.

Fotos: Cortesía.
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El exfutbolista hondureño Wilfredo Barahona, conocido como el “Eterno 44”, vive hoy una etapa muy distinta tras su retiro del deporte profesional.
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Barahona nació en El Negrito, Yoro, y siempre destacó por su carácter fuerte y su entrega en la cancha como lateral derecho.
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Durante su carrera defendió las camisetas de Olimpia, Broncos UNAH, Atlético Choloma, Real España, Juticalpa FC y Real Juventud.
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Su etapa más recordada fue con Real España, club donde se convirtió en un jugador querido por la afición aurinegra.
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Con la camiseta catedrática vivió momentos importantes, incluyendo la conquista de un título de Liga Nacional.
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A lo largo de su carrera también fue convocado a la Selección de Honduras, con la que disputó amistosos y torneos regionales.
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Barahona fue un futbolista intenso dentro del campo, lo que también lo llevó a protagonizar episodios polémicos durante su trayectoria.
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Uno de los más recordados fue el incidente con el defensor Milton Palacios, cuando ambos protagonizaron un fuerte altercado que incluyó la aparición de un arma de fuego, un hecho que generó gran polémica en el fútbol hondureño.
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Tras varios años en la Liga Nacional, el lateral decidió poner fin a su carrera profesional y comenzar una nueva etapa fuera de las canchas.
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Después de retirarse, el exjugador incluso pasó una temporada trabajando en Estados Unidos, buscando nuevas oportunidades para sostener a su familia. Lo hacía en el fútbol burocrático.

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Con el paso del tiempo regresó a Honduras y volvió a acercarse al fútbol desde otra perspectiva.
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Actualmente el “Eterno 44” es muy activo en redes sociales, especialmente en TikTok, donde crea contenido y comparte opiniones sobre el fútbol nacional.
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Barahona también sigue vinculado al ambiente aurinegro y con frecuencia visita la sede de Real España, club al que siempre ha declarado su amor.
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Además, continúa jugando en ligas de veteranos y mantiene viva su pasión por el fútbol dentro del campo.
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Hoy el exdefensor también trabaja formando nuevas generaciones, ya que aprobó la Licencia D de entrenador y se dedica a entrenar niños.
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