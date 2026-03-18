Spider-Man regresa más solo y oscuro que nunca: así el tráiler de Brand New Day

Los Ángeles, Estados Unidos.- El Universo Cinematográfico de Marvel vuelve a poner los ojos sobre el trepamuros más querido con el lanzamiento del primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day, una cinta que marca un antes y un después en la historia de Peter Parker.

La historia retoma los acontecimientos tras Spider-Man: No Way Home, donde el mundo olvidó por completo la identidad del joven héroe. Desde entonces, el personaje interpretado por Tom Holland vive en el anonimato, enfrentando una vida solitaria en Nueva York, alejado incluso de quienes alguna vez fueron su mayor apoyo.

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El tráiler deja ver a un Spider-Man más introspectivo y golpeado emocionalmente. Las imágenes muestran a Peter tratando de reconstruir su vida desde cero, mientras patrulla una ciudad que parece cada vez más hostil. La ausencia de MJ en su vida, interpretada por Zendaya, se siente con fuerza, marcando el tono melancólico de esta nueva etapa.

Pero no todo es introspección. La acción llega de la mano de nuevos y peligrosos enemigos. Entre ellos destaca la aparición de The Punisher, interpretado por Jon Bernthal, quien parece moverse en una línea moral mucho más violenta que la del propio Spider-Man. También se confirma el regreso de Scorpion, prometiendo intensos enfrentamientos. Además, el adelanto sugiere que Peter podría cruzarse con Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo, lo que abre la puerta a nuevas conexiones dentro del universo Marvel.