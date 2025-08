Mark Ruffalo podría volver como Hulk en nueva película de Spider-Man

La inclusión de Bruce Banner seguiría la fórmula narrativa de presentar a figuras veteranas del MCU como mentores de Peter Parker, una línea que ha incluido a Tony Stark en Homecoming, a Nick Fury en Far From Home y a Doctor Strange en No Way Home. Aunque Hulk no ha tenido una película en solitario dentro del MCU, ha tenido roles importantes en títulos como Thor: Ragnarok y She-Hulk: Attorney at Law.

Sony y Marvel difundieron recientemente un breve avance del nuevo traje de Spider-Man, con motivo del Día Nacional de Spider-Man. El clip de nueve segundos se publicó con la frase “algo completamente nuevo está por llegar”.