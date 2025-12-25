Las claves del triunfo de Nasry Asfura en las elecciones generales de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, fue declarado como el ganador de las elecciones generales 2025 tras 24 días de espera desde que se celebraron los comicios. "Tito", como también se le conoce popularmente a Asfura, ganó con una diferencia de menos del 1% frente a su principal contendiente, Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal.

EL HERALDO Plus le presenta datos clave que contribuyeron a que Asfura se llevara la victoria y sea juramentado próximamente como el presidente de Honduras para el período 2026-2030. Los datos tomados para el análisis son previo a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitiera la declaratoria a nivel presidencial.

El respaldo de Donald Trump

Días antes de que los hondureños salieran a las urnas, el presidente estadounidense Donald Trump expresó de forma muy explícita a través de Truth Social su apoyo hacia Nasry Asfura. Trump señaló que "la democracia estaba en tela de juicio" al apuntar que el mandatario Nicolás Maduro quería "tomar control" de Honduras. Además, recordó que Rixi Moncada, candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), manifestó su admiración por el modelo socialista de Cuba y su difunto líder Fidel Castro, y también arremetió contra Salvador Nasralla, responsabilizándolo por el ascenso de Libre al poder. Bajo ese argumento, indicó que "el pueblo de Honduras no debe ser engañado otra vez. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura (...) ¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, y elija a Tito Asfura como presidente!". Estas declaraciones fueron por publicadas por Trump el 26 de noviembre, pero no fueron las únicas ya que dos días después -28 de noviembre-, volvió a referirse a las elecciones de Honduras. En esa nueva ocasión, Trump aseveró que "si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tengo tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño", instando nuevamente a los hondureños a replantear su voto ya que aclaró que con cualquier otro candidato "Estados Unidos no malgastará su dinero". Esto llenó de motivación a las bases del Partido Nacional para votar por Asfura, así como algunos hondureños que aún estaban indecisos y al conocer las palabras de Trump, optaron por Asfura confiando en que Honduras recibira apoyo de la potencia norteamericana. No obstante, estos mensajes también causaron rechazo en otros sectores de la ciudadanía, entre ellos el oficialismo al calificar su discurso como injerencia. Semanas después, el mismo Trump reconoció que sus publicaciones sí tuvieron incidencia. "Tuvimos una buena elección en Honduras, como saben, allí. Apoyé a alguien que no iba en la delantera y ganó las elecciones", admitió el pasado 15 de diciembre.

Dominio en 11 departamentos

El Partido Nacional conquistó su victoria en 11 departamentos del país, con los cuales sumó 1,083,393 marcas a su favor, según la última actualización que tomó de referencia este rotativo previo a la declaratoria oficial. Cabe destacar que Asfura fue declarado ganador con el 98.27% de actas procesadas, por lo que la cifra puede varias una vez concluido el escrutinio especial. Entre los departamentos con mayor número de votos, destacan Francisco Morazán (315,472), El Paraíso (104,938), Olancho (99,970) Choluteca (97,539) y Comayagua (89,776). Por su parte, el Partido Liberal con Salvador Nasralla ganó en siete departamentos: Atlántida, Colón, Cortés, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Valle, Yoro. Con estos departamentos, Nasralla captó 662,448 marcas a su favor. El voto en el extranjero fue liderado por Nasralla, pero al final no tuvo tanto peso, ya que solo se contabilizaron 6,013 votos entre las marcas de todos los partidos, votos blancos y nulos. Además, a los liberales les afectó haber quedado en tercer lugar en Olancho y Santa Bárbara, donde la disputa por la presidencia fue entre Asfura y Rixi Moncada de Libertad y Refundación (Libre).

Las elecciones primarias del pasado 9 de marzo fueron la antesala de los lugares que seguirían siendo dominados por los azules. Los mismos nueve departamentos que ganaron en los comicios primarios se volvieron a pintar de azul el 30 de noviembre, y además de ello, le arrebató dos bastiones importantes para Libre: Santa Bárbara y Olancho.

Departamentos con mayor ventaja

También hay que considerar que de los 11 departamentos donde ganó el presidenciable nacionalista, cinco los ganó con ventajas del más del 10%. El Paraíso lo ganó con un margen a su favor del 17.70%, Francisco Morazán con el 10.21%, Intibucá con el 23.35%, Lempira con 25.62% y Olancho 16.60%. Solo en la suma de estos departamentos el Partido Nacional albergó 579,303 votos. Estas diferencias porcentuales más amplias representan menos votos para el partido que se posicionaba en segundo lugar. En cuanto al Partido Liberal, de los siete departamentos en los que resultó ganador, solo tres los ganó con una brecha amplia. En Atlántida consolidó una ventaja del 20.40%, en Cortés del 33.75% y en Islas de la Bahia del 27.92%. Los otros departamentos los ganó con diferencias más ajustadas.

Votos en zonas con mayor carga electoral

Salvador Nasralla confió mucho en Cortés como su departamento clave para sellar su triunfo, pues es el territorio con la mayor carga electoral al tener 1,152,118 electores. Después de Cortés, los otros departamentos con mayor número de votantes habilitados son Francisco Morazán -también con más de n millón-, Yoro, Comayagua, Olancho, El Paraíso, Choluteca, Santa Bárbara y Atlántida. Todos estos tienen más de 300 mil ciudadanos que los partidos tenían por misión conseguir su voto. En ese aspecto, Nasralla solo ganó tres de los diez departamentos con mayor carga electoral, mientras los otros siete se decantaron por el candidato del partido azul. El resto de departamentos donde triunfó Asfura, varios de la zona occcidental, tenían un padrón electoral que oscila entre los 100 mil a 200 mil electores.

Voto duro y unidad partidaria

Si hay algo de lo que presume la militancia del Partido Nacional es su "voto duro". Esta frase significa que las personas afínes a este partido son sumamente leales. Muchos de ellos se identifican como nacionalistas por tradición familiar y se niegan a cruzar el voto, prefiriendo el voto en plancha -votar por un mismo partido en los tres niveles electivos- para apoyar a su partido.

En las elecciones de 2021 fue la excepción, pues muchos nacionalistas dieron el "voto de castigo" a nivel presidencial, pero continuaron votando por alcaldes y diputados cachurecos. Este año el voto duro en este año no solo le dio el triunfo al partido de la estrella solitaria para alcanzar la presidencia, sino que también el Congreso Nacional y las corporaciones municipales.

Actualmente el parlamento se está conformando con 49 diputados nacionalistas, siendo el partido predominante, mientras que a nivel de municipalidades ya tienen más de 150 alcaldías aseguradas. Otro aspecto que ha sobresalido del Partido Nacional es su unidad, pues raramente suelen haber divisiones como lo ha sufrido el Partido Liberal desde el golpe de Estado de 2009 al expresidente Manuel "Mel" Zelaya. Libre tampoco estuvo exento de divisiones internas, de las cuales muchas salieron a flote en las elecciones primarias.

Un conflicto revelado después de esos comicios fue cuando el diputado Bartolo Fuentes, quien buscaba la reelección con la corriente FRP, Somos+ y POR, denunció que el movimiento M28 compró votos, alegando que esto le perjudicó.

El descontento no solo provino de congresistas, sino también en la militancia. Un ejemplo de ello fue cuando empleados del Registro Nacional de las Personas (RNP) en Yoro protestaron por temor a despidos por pertenecer a una corriente interna distina.

¿Y el voto rural?

Semanas atrás antes del 30 de noviembre, el dirigente nacionalista Jesús Mejía preveía que la victoria del Partido Nacional sería producto de dos factores clave: el voto duro y el voto rural. "El llamado voto rural lo ha trabajado muy bien el Partido Nacional y eso es lo que le da la contundencia del gane en cualquier proceso electoral", dijo a EL HERALDO Plus antes de los comicios. Basado en los criterios de la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Honduras tiene 234 municipios considerados como rurales. Tomando de referencia la categorización de la OCDE, el 78% del territorio hondureño es rural. Los municipios rurales se concentran en su mayoría en el occidente, sur, centro y oriente del país, mismas zonas donde prevaleció el voto a favor de Asfura. De estos 234 territorios, 179 los ganó Nasry Asfura, 42 Salvador Nasralla y 13 Rixi Moncada.

Los datos previo a la declaratoria arrojaban que 1.5 millones de marcas provenían de zonas rurales y 1.6 millones de áreas urbanizadas. Asfura fue el candidato más equilibrado. Casi 699 mil votos son rurales (54%) y cerca de 600 mil del área urbana (46%). La situación con Salvador Nasralla fue más desproporcional al concentrar más de 795 mil marcas en territorios urbanos (64%) y más de 457 mil en lo rural (37%).

Un candidato pacífico