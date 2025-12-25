Las claves del triunfo de Nasry Asfura en las elecciones generales de 2025

Un conflicto revelado después de esos comicios fue cuando el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/especiales/elecciones-honduras-2025/bartolo-fuentes-denuncia-movimiento-m28-pago-votos-acuso-carlos-zelaya-CG24883199" target="_blank">diputado Bartolo Fuentes</a>, quien buscaba la reelección con la corriente FRP, Somos+ y POR, denunció que el movimiento M28 compró votos, alegando que esto le perjudicó.<br />El descontento no solo provino de congresistas, sino también en la militancia. Un ejemplo de ello fue cuando empleados del Registro Nacional de las Personas <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/militantes-libre-denuncian-despidos-masivos-no-pertenecer-corriente-partido-HD26613253" target="_blank">(RNP) en Yoro </a>protestaron por temor a despidos por pertenecer a una corriente interna distina.