Militantes de Libre denuncian despidos masivos por no pertenecer a una corriente del partido

El Progreso, Yoro.- Un grupo de militantes del partido Libertad y Refundación ( Libre) denunció que hay amenazas de despidos masivos en las instituciones públicas de El Progreso (Yoro) para aquellos empleados que no pertenezcan a una determinada corriente interna del partido.

"Hoy estamos en defensa de la compañera, la abogada que fue despedida injustamente. Estamos para frenar estos despidos masivos que se aproximan en nuestro municipio solo por no pertenecer a una corriente política", expresó otro de los presentes en la manifestación, sin ahondar sobre a qué corriente se refiere.

"No tengo ningún llamado de atención ni ninguna audiencia de descargo", aseguró.

De igual forma, afirmó que no tiene ninguna denuncia en su contra ante el Ministerio Público (MP) o el Consejo Nacional Electoral (CNE). No obstante, reveló que "se me acusa de 2,000 traslados con anomalías".

De acuerdo García, esos señalamientos provienen de Eduardo Díaz, quien figuró como candidato de Libre a la alcaldía de El Progreso, mencionando que este a través de redes sociales difundió las acusaciones.