Militantes de Libre toman Copeco: denuncian despidos y exigen salida de empleados "mapaches"

Al mismo tiempo, exigieron que se remueva a empleados que, según ellos, no son afines al oficialismo.

Entre sus principales demandas están el reintegro de compañeros que aseguran, fueron despedidos de manera injustificada, y la salida de personal que, en sus palabras, no comparte la ideología del partido en el poder, a quienes llaman “mapaches”.

También arremetieron contra el actual titular de Copeco, José Jorge Fortín. Lo acusan de dirigir la institución “a control remoto” y de no dar la cara.

“Tenemos un ministro cometa o paracaidista del discurso, porque no tiene el parche. No se asoma aquí. Queremos dialogar, pero ponen a alguien que no puede hacerlo”, expresaron.

Durante la protesta, los inconformes denunciaron agresiones por parte de agentes de la Policía Nacional. Según ellos, varias compañeras resultaron heridas y fueron atendidas por personal médico dentro de una ambulancia que ingresó al lugar.

“La gente de Libre está siendo atropellada por los mapaches”, insistió uno de los voceros encapuchados. Añadió que la toma continuará hasta que las autoridades se presenten a dialogar.

Finalmente, los manifestantes aseguraron sentirse perseguidos dentro de la institución y exigieron que el ministro Fortín se reúna con ellos para resolver el conflicto.