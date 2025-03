Bartolo Fuentes denuncia que el M28 pagó por votos: “Eso es de cachurecos”

Fuentes aclaró que la acción no necesariamente viene de la estructura de Libre, sino de un solo movimiento.

En una entrevista para Día Político de TSI, el actual congresista expresó que “eso es vergonzoso, eso es de cachurecos, eso es de mercenarios políticos, no de un militante”. Al mismo tiempo, señaló a Carlos Zelaya, quien renunció a la coordinación de la corriente tras el escándalo del narcovideo, como el responsable.

“Compraron votos, digámoslo directamente, no nos andemos por las ramas. Tenemos la evidencia en varios departamentos. No quiere decir que todos los votos son comprados, no estoy diciendo eso”, mencionó en un tono molesto.

Detalló que eso se puede notar por la cantidad de votos nulos y en blanco a nivel presidencial, donde se impuso Rixi Moncada. “¿De dónde creen que salen esos 44 mil votos en blanco para Rixi? Es gente que fue a votar por el candidato a alcalde, diputados, pero que Rixi no le ha importado porque no son de Libre”, afirmó.

Asimismo, aseguró que se pagaron entre 500 y mil lempiras, y que en algunos lugares como Colón, donde el M28 también gana las cuatro plazas disponibles, se llegaron a pagar hasta 4 mil lempiras por un voto.

“Eso es vergonzoso, hay que decirle, no hay que esconderlo, eso no es hacerle daño al partido, es desenmascarar a los que mediante maniobras se están imponiendo en esas planillas”, expresó.

Bartolo aseguró que en el departamento de Yoro se compraron 2 mil votos. “Yo lo sé perfectamente y sé dónde. Donde se ven los votos nulos en la presidencia son votos comprados”