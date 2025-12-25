  1. Inicio
Fichajes: Portero catracho que recibió 9 goles de Haaland tiene nuevo club; Motagua por joyita exOlimpia

  • Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 10:57
1 de 12

Te damos a conocer las últimas noticias en el mercado de fichajes de Honduras. Fue joya en Olimpia y Motagua lo firmaría; “Blindan” a Jorge Álvarez de club tico y portero catracho que recibió 9 goles de Haaland tiene nuevo club.

Foto: El Heraldo
2 de 12

El periodista panameño ChepeBomba informó que el delantero canalero del Potros de Olancho, Carlos Small, interesa al Caracas FC de Venezuela.

Foto: Cortesía redes
3 de 12

El club Real Tegus de la segunda división anunció como su nuevo DT a Luis Alvarado, quien fue mandamás de la Sub20 y de equipos como Honduras Progreso y Génesis.

Foto: Cortesía redes
4 de 12

Motagua se encuentra seriamente interesado en el volante Carlos Pérez de Platense y ya estableció contactos para poder ficharlo.

Foto: Cortesía redes Liga Nacional
5 de 12

El español Javier López, quien seguirá en Motagua, está planificando iniciar la pretemporada con el club en la primera semana de enero y ya ha dado visto bueno para algunos fichajes.

 Foto: Archivo El Heraldo
6 de 12

José “Manotas” García, el portero hondureño que recibió 9 goles de Erling Haaland en un Mundial Sub20, tiene nuevo club y se trata del Estrella Roja de la segunda división.

Foto: Cortesía redes Estrella Roja
7 de 12

Estrella Roja, actual campeón de segunda división de Honduras, también informó la salida del jugador Claudio Paz.

Foto: Cortesía redes Estrella Roja
8 de 12

Pérez Zeledón de Costa Rica hizo oficial la llegada del hondureño-costarricense Joshua Canales proveniente del Aucas de Ecuador.

Foto: Cortesía redes Pérez Zeledón
9 de 12

Jeaustin Campos ha pedido varios fichajes a la directiva de Real España para poder competir mejor el siguiente certamen donde habrá descendido.

Foto: Cortesía redes
10 de 12

Motagua se encuentra interesado en el volante Alejandro Reyes que acaba de salir del Sporting de Costa Rica en busca de algo mejor. Reyes salió de la reserva de Olimpia y Motagua ya inició negociaciones.

Foto: Cortesía redes
11 de 12

Olimpia ha tasado a Jorge Álvarez en casi 500 mil dólares y, desde lo interno, establecieron que solo se irá en venta. Esta cifra ahuyenta una posible compra de Alajuelense de Costa Rica por ser una cifra alta para el fútbol tico y Olimpia no piensa en préstamo.

Foto: Cortesía redes
12 de 12

En charla con Deportes TVC, el presidente del Platense, Christian Andrés, se refirió a los jugadores selacios que interesan a otros clubes: "Erick Puerto, Jason Arriola, Chuy Pérez, Georgie Welcome, Samuel Posantes y Manuel Salinas. El mayor interés viene del extranjero: Centroamérica, Sudamérica y algunos contactos de Europa. A nivel local solo hay consultas", declaró.

Foto: Cortesía
