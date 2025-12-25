Fichajes: Portero catracho que recibió 9 goles de Haaland tiene nuevo club; Motagua por joyita exOlimpia

Te damos a conocer las últimas noticias en el mercado de fichajes de Honduras. Fue joya en Olimpia y Motagua lo firmaría; “Blindan” a Jorge Álvarez de club tico y portero catracho que recibió 9 goles de Haaland tiene nuevo club.
El periodista panameño ChepeBomba informó que el delantero canalero del Potros de Olancho, Carlos Small, interesa al Caracas FC de Venezuela.
El club Real Tegus de la segunda división anunció como su nuevo DT a Luis Alvarado, quien fue mandamás de la Sub20 y de equipos como Honduras Progreso y Génesis.
Motagua se encuentra seriamente interesado en el volante Carlos Pérez de Platense y ya estableció contactos para poder ficharlo.
El español Javier López, quien seguirá en Motagua, está planificando iniciar la pretemporada con el club en la primera semana de enero y ya ha dado visto bueno para algunos fichajes.
José “Manotas” García, el portero hondureño que recibió 9 goles de Erling Haaland en un Mundial Sub20, tiene nuevo club y se trata del Estrella Roja de la segunda división.
Estrella Roja, actual campeón de segunda división de Honduras, también informó la salida del jugador Claudio Paz.
Pérez Zeledón de Costa Rica hizo oficial la llegada del hondureño-costarricense Joshua Canales proveniente del Aucas de Ecuador.
Jeaustin Campos ha pedido varios fichajes a la directiva de Real España para poder competir mejor el siguiente certamen donde habrá descendido.
Motagua se encuentra interesado en el volante Alejandro Reyes que acaba de salir del Sporting de Costa Rica en busca de algo mejor. Reyes salió de la reserva de Olimpia y Motagua ya inició negociaciones.
Olimpia ha tasado a Jorge Álvarez en casi 500 mil dólares y, desde lo interno, establecieron que solo se irá en venta. Esta cifra ahuyenta una posible compra de Alajuelense de Costa Rica por ser una cifra alta para el fútbol tico y Olimpia no piensa en préstamo.
En charla con Deportes TVC, el presidente del Platense, Christian Andrés, se refirió a los jugadores selacios que interesan a otros clubes: "Erick Puerto, Jason Arriola, Chuy Pérez, Georgie Welcome, Samuel Posantes y Manuel Salinas. El mayor interés viene del extranjero: Centroamérica, Sudamérica y algunos contactos de Europa. A nivel local solo hay consultas", declaró.