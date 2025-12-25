  1. Inicio
Así celebraron la Navidad los exjugadores y futbolistas de Honduras: Auzmendi con catracha

Jugadores hondureños compartieron cómo celebraron la Navidad junto a sus familias

  • Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 10:55
1 de 12

Jugadores y exfutbolistas de Honduras compartieron en redes cómo celebraron la Navidad junto a sus familias, la mayoría de ellos junto a sus parejas. Kervin Arriaga dio la “sorpresa”.

Foto: Cortesía
2 de 12

Antony Lozano se encuentra en Estados Unidos junto a su esposa, quien ha sido modelo. El delantero se sigue recuperando de una lesión.

Foto: Cortesía redes
3 de 12

Denil Maldonado pasaron su primera Navidad junto a su esposa esperando ser padres ya que recientemente ella anunció su embarazo.

Foto: Cortesía redes
4 de 12

Emilio Izaguirre compartió junto a su bella esposa Virginia y sus dos hijos, ellos la pasaron en su residencia en Tegucigalpa.

Foto: Cortesía redes
5 de 12

Kervin Arriaga “sorprendió” al irse a hacer trabajos de gimnasio en Valencia, España, en este día de Navidad.

Foto: Cortesía redes
6 de 12

Luis Palma y su esposa decidieron venir de Polonia a Honduras y pasaron la Navidad junto a sus familias en La Ceiba.

Foto: Cortesía redes
7 de 12

Palma y Annie Córdova celebraron otra Navidad como esposos, pareja que tiene ya varios años estando juntos.

Foto: Cortesía redes
8 de 12

Noel Valladares y su esposa también compartieron una postal en su residencia en Tegucigalpa.

Foto: Cortesía redes
9 de 12

David Suazo la pasó junto a su familia en Italia y los acompaño su hijo Luis Suazo quien milita en el equipo Sub19 del Braga de Portugal.

Foto: Cortesía redes
10 de 12

Rodrigo Auzmendi, expareja de Laura Meza y quien militó en Motagua, compartió junto a su hermano Agustín (también exjugador de Motagua) y amigos. Ambos son argentinos.

 Foto: Cortesía redes
11 de 12

Agustín compartió esta foto junto a su pareja, quien es la modelo hondureña Cecilia García. Ellos ya tienen una niña y residen en Argentina.

 Foto: Cortesía redes
12 de 12

Rubilio Castillo, jugador de Marathón, no se olvida de Motagua y disfrutó algunos excompañeros como Carlos “Zapatilla” Mejía.

Foto: Cortesía redes
