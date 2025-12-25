Así celebraron la Navidad los exjugadores y futbolistas de Honduras: Auzmendi con catracha

Jugadores y exfutbolistas de Honduras compartieron en redes cómo celebraron la Navidad junto a sus familias, la mayoría de ellos junto a sus parejas. Kervin Arriaga dio la “sorpresa”.
Antony Lozano se encuentra en Estados Unidos junto a su esposa, quien ha sido modelo. El delantero se sigue recuperando de una lesión.
Denil Maldonado pasaron su primera Navidad junto a su esposa esperando ser padres ya que recientemente ella anunció su embarazo.
Emilio Izaguirre compartió junto a su bella esposa Virginia y sus dos hijos, ellos la pasaron en su residencia en Tegucigalpa.
Kervin Arriaga “sorprendió” al irse a hacer trabajos de gimnasio en Valencia, España, en este día de Navidad.
Luis Palma y su esposa decidieron venir de Polonia a Honduras y pasaron la Navidad junto a sus familias en La Ceiba.
Palma y Annie Córdova celebraron otra Navidad como esposos, pareja que tiene ya varios años estando juntos.
Noel Valladares y su esposa también compartieron una postal en su residencia en Tegucigalpa.
David Suazo la pasó junto a su familia en Italia y los acompaño su hijo Luis Suazo quien milita en el equipo Sub19 del Braga de Portugal.
Rodrigo Auzmendi, expareja de Laura Meza y quien militó en Motagua, compartió junto a su hermano Agustín (también exjugador de Motagua) y amigos. Ambos son argentinos.
Agustín compartió esta foto junto a su pareja, quien es la modelo hondureña Cecilia García. Ellos ya tienen una niña y residen en Argentina.
Rubilio Castillo, jugador de Marathón, no se olvida de Motagua y disfrutó algunos excompañeros como Carlos “Zapatilla” Mejía.