Sin cambios: Congreso Nacional confirma cobro de energía cada 28 días

Tegucigalpa, Honduras.-El Congreso Nacional anunció que se mantendrá el período de 28 días para el cobro del servicio de energía eléctrica, dejando sin efecto la reducción del plazo a 15 días que había generado preocupación entre los usuarios.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que la decisión fue acordada tras conversaciones con autoridades del Gobierno y del sector energético, en medio de reclamos por el impacto económico que la medida tendría en miles de hogares hondureños.

“Acabamos de hablar con el presidente Asfura, con el presidente de la Comisión de Energía, Milton Puerto Oseguera, y con el gerente de la ENEE, Guillermo Peña, quien ya está dando instrucciones a la CREE y a la SEN para mantener la vigencia de los 28 días para el cobro de la energía eléctrica”, declaró Zambrano.