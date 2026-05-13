Sin cambios: Congreso Nacional confirma cobro de energía cada 28 días

Tegucigalpa, Honduras.-El Congreso Nacional anunció que se mantendrá el período de 28 días para el cobro del servicio de energía eléctrica, dejando sin efecto la reducción del plazo a 15 días que había generado preocupación entre los usuarios.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que la decisión fue acordada tras conversaciones con autoridades del Gobierno y del sector energético, en medio de reclamos por el impacto económico que la medida tendría en miles de hogares hondureños.
“Acabamos de hablar con el presidente Asfura, con el presidente de la Comisión de Energía, Milton Puerto Oseguera, y con el gerente de la ENEE, Guillermo Peña, quien ya está dando instrucciones a la CREE y a la SEN para mantener la vigencia de los 28 días para el cobro de la energía eléctrica”, declaró Zambrano.
La posibilidad de reducir a 15 días el período de pago había provocado inquietud entre consumidores y sectores políticos, que advirtieron una mayor presión sobre el presupuesto familiar en un contexto marcado por el alto costo de vida.
El diputado liberal Leonel Lopes sostuvo que la reversión representa un alivio económico para la población.
“Hemos logrado revertir la medida impuesta por la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica, donde se reducía el plazo a 15 días para pagar la factura. Ahora volveremos a tener 28 días, dándole así un respiro a la población”, expresó.
El legislador argumentó que muchas familias dependen de ingresos quincenales para distribuir sus gastos entre alimentación, servicios públicos y educación, por lo que un recorte en el plazo de pago habría complicado aún más su situación financiera.
Además del anuncio sobre la facturación, Zambrano adelantó que se discuten medidas para atender la crisis financiera y operativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La decisión ocurre mientras persisten los desafíos del sistema eléctrico nacional, entre ellos el endeudamiento de la estatal energética y la volatilidad en los costos internacionales de generación.