¿Qué argumenta la CREE sobre reducción de plazo para pago de factura?

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de la polémica provocada por la reducción del plazo para el pago de la factura eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) salió al paso.

A través de un comunicado el órgano desconcentrado adscrito a la Presidencia de la República argumentó que "la medida responde a un análisis regulatorio que consideró la sostenibilidad financiera del sector y la realidad operativa del Sistema Interconectado Nacional".

"Mediante esta actualización la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica busca mantener un equilibrio entre la sostenibilidad de las empresas distribuidoras y los derechos del abonado a un suministro continuo y de calidad", añade.

El pasado 5 de mayo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que a partir del quinto mes de 2026 la factura por el servicio brindado deberá de ser pagada dentro de los 15 días contados a partir de la entrega del recibo emitido.

Lo anterior se deriva del acuerdo CREE 26-2026 que modificó el artículo 66 del Reglamento del Servicio Eléctrico de Distribución.

"Los montos reflejados en la factura deberán ser pagados dentro del plazo que se indique en el contrato de suministro. En ningún caso dicho plazo podrá ser menor a 15 días contados a partir de la fecha de entrega de la factura", subraya la disposición.