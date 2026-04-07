¿Cuántos clientes de la ENEE serán beneficiados con nuevos subsidios?

Tegucigalpa, Honduras.- Con el subsidio parcial que se aplicará a quienes consumen de 151 hasta 500 kilovatios hora (kVh) serán beneficiados más de 400,000 abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Así lo constató EL HERALDO con datos de la Gerencia de Distribución de la estatal que reflejan que de los casi 2.2 millones de clientes de la referida empresa, el 21.4% se encuentra en ese nivel de facturación en el sector residencial.

Al menos 324,800 usuarios equivalentes al 16.24% reportaron consumos que oscilaron entre 151 y 300 kilovatios hora, mientras que 103,200, el 5.16% registraron de 301 a 500 kVh.

De enero a diciembre de 2025 la clientela en el sistema de la ENEE ascendió los 2.1 millones de abonados, de los que el 92.1% son del área residencial, informó este rotativo.

En el caso de los usuarios con consumos hasta los 150 kilovatios hora alcanzaron el 75.94%, es decir más de 1.5 millones de clientes.

Un decreto ejecutivo fue aprobado en el que se contemplan nuevos subsidios energéticos ante el ajuste tarifario del 10.49% que entró en vigencia de abril a junio próximo.

En ese sentido, el gobierno subsidiará la mitad del alza al costo promedio de la energía para abonados que gastan en sus hogares entre 151 a 500 kilovatios y en lugar de experimentar 0.51 por kVh de aumento solo serán objeto de un ajuste trimestral de 0.255 de lempira.