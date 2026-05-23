AMDC recibe donación de 30 motocicletas para agilizar atención vial en la capital hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) recibió nuevas motocicletas para reforzar la atención de accidentes y mejorar la regulación del tráfico en Tegucigalpa y Comayagüela, ciudades que diariamente enfrentan severos problemas de congestionamiento vehicular.

Las unidades fueron entregadas por el Gobierno Central y serán utilizadas por agentes de Orden Vial y elementos de la Policía de Tránsito, quienes tendrán la tarea de responder con mayor rapidez a incidentes registrados en distintos puntos de la capital hondureña.

La comuna capitalina informó que las motocicletas estarán destinadas principalmente a zonas donde a diario se reportan embotellamientos, accidentes y dificultades para la circulación de vehículos.

Aunque la comuna capitalina informó que bajó el tráfico en la capital, conductores consideran que el tráfico continúa en la ciudad en puntos como el bulevar Fuerzas Armadas, bulevar Suyapa, anillo periférico y la salida al sur, especialmente durante las horas de la mañana y tarde.

Ante esta situación, las autoridades consideran que las motocicletas permitirán a los agentes movilizarse con mayor facilidad en medio del tráfico y atender emergencias en menor tiempo.

El gerente de Movilidad Urbana de la municipalidad, Marco Carrasco, aseguró que la nueva flota contribuirá a fortalecer las labores operativas en las calles de la capital.

“Estas motocicletas nos permitirán atender con mayor rapidez los accidentes viales y mejorar la movilidad en diferentes sectores de la capital”, expresó el funcionario.

Carrasco indicó que actualmente la capital mantiene múltiples puntos de intervención vial debido al crecimiento del parque vehicular y la alta carga de circulación en varias arterias de la ciudad.