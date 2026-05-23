Declaran alerta verde indefinida en 60 municipios de Honduras por retraso de lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó este sábado 23 de mayo que el retraso en el inicio de la temporada lluviosa está provocando déficits de precipitación y afectaciones por sequía hídrica en varias zonas del sur, suroriente y suroccidente de Honduras. Ante esta situación, se emitió alerta verde en 60 municipios de la región.
La disposición estará vigente de manera indefinida a partir de la 1 de la tarde de este sábado en municipios de los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán y La Paz.
De acuerdo con el boletín informativo 013-2026 emitido por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las olas de calor prolongadas registradas durante mayo y las condiciones secas han elevado los procesos de evapotranspiración en distintas regiones del país.
El informe detalla que en las zonas sur, suroriente y suroccidente los niveles de evapotranspiración superan los 5 mm por día, situación que está generando una sequía hídrica importante en microcuencas que abastecen ríos que desembocan en el Golfo de Fonseca y el río Lempa.
Cenaos advirtió que el retraso en el establecimiento de las lluvias ya deja déficits acumulados de precipitación de entre 100 y 200 milímetros, lo que está afectando principalmente la disponibilidad de agua para el consumo animal.
En el mismo boletín, los expertos señalaron que los modelos de predicción estacional prevén un calentamiento rápido de la temperatura superficial del mar en el océano Pacífico ecuatorial durante los próximos meses.
Según el análisis de Cenaos, estas condiciones favorecerían el desarrollo de un fenómeno de El Niño con intensidad fuerte, el cual podría reflejarse en un déficit de lluvias superior al 40 % durante julio y agosto.
El informe también indica que este escenario provocaría un inicio temprano de la canícula desde principios de julio y una finalización tardía hacia finales de agosto, lo que aumentaría las afectaciones por sequía en varias regiones del territorio nacional.
“Cenaos mantiene un monitoreo constante de la evolución de la temperatura superficial del mar y del comportamiento de la lluvia, y continuará analizando los efectos que podría ocasionar el fenómeno de El Niño sobre el territorio nacional”, señala el boletín emitido por Copeco.
Las autoridades indicaron que continuarán informando a la población sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y los posibles impactos asociados al déficit de lluvias y al comportamiento del fenómeno climático en Honduras.
🔵Por retraso en el inicio de la temporada lluviosa en Honduras COPECO informa🔵 @ICF_oficial @ReinaldoHN @titoasfura pic.twitter.com/TxZuHI1bZY— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 23, 2026
¿Cuáles son los municipios bajo alerta verde por sequía?
Choluteca
1. Apacilagua
2. Choluteca
3. Concepción de María
4. Duyure
5. El Corpus
6. El Triunfo
7. Marcovia
8. Manasigue
9. Marcovia
10. Pespire
11. Orocuina
12. San Antonio de Flores
13. San Isidro
14. San José
15. San Marcos de Colón
16. Santa Ana de Yusguare
Francisco Morazán
17. Alubarén
18. Curarén
19. Distrito Central
20. La Libertad
21. La Venta
22. Lepaterique
23. Maraita
24. Nueva Armenia
25. Ojojona
26. Reitoca
27. Sabanagrande
28. San Buenaventura
29. San Miguelito
30. Santa Ana
31. Tatumbla
El Paraíso
32. Liure
33. San Antonio de Flores
34. San Lucas
35. Soledad
36. Texiguat
37. Vado Ancho
38. Morocelí
39. Yauyupe
Comayagua
40. Lamaní
41. San Sebastián
42. Villa de San Antonio
La Paz
43. Aguanqueterique
44. Opatoro
45. San Antonio del Norte
46. San Juan
47. Santa Ana
48. Cane
49. Guajiquiro
50. Lauterique
51. Mercedes de Oriente
Valle
52. Alianza
53. Amapala
54. Aramecina
55. Caridad
56. Guascorán
57. Langue
58. Nacaome
59. San Francisco de Coray
60. San Lorenzo
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