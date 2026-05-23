Declaran alerta verde indefinida en 60 municipios de Honduras por retraso de lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó este sábado 23 de mayo que el retraso en el inicio de la temporada lluviosa está provocando déficits de precipitación y afectaciones por sequía hídrica en varias zonas del sur, suroriente y suroccidente de Honduras. Ante esta situación, se emitió alerta verde en 60 municipios de la región.



La disposición estará vigente de manera indefinida a partir de la 1 de la tarde de este sábado en municipios de los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán y La Paz. De acuerdo con el boletín informativo 013-2026 emitido por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las olas de calor prolongadas registradas durante mayo y las condiciones secas han elevado los procesos de evapotranspiración en distintas regiones del país. El informe detalla que en las zonas sur, suroriente y suroccidente los niveles de evapotranspiración superan los 5 mm por día, situación que está generando una sequía hídrica importante en microcuencas que abastecen ríos que desembocan en el Golfo de Fonseca y el río Lempa.

Cenaos advirtió que el retraso en el establecimiento de las lluvias ya deja déficits acumulados de precipitación de entre 100 y 200 milímetros, lo que está afectando principalmente la disponibilidad de agua para el consumo animal. En el mismo boletín, los expertos señalaron que los modelos de predicción estacional prevén un calentamiento rápido de la temperatura superficial del mar en el océano Pacífico ecuatorial durante los próximos meses. Según el análisis de Cenaos, estas condiciones favorecerían el desarrollo de un fenómeno de El Niño con intensidad fuerte, el cual podría reflejarse en un déficit de lluvias superior al 40 % durante julio y agosto. El informe también indica que este escenario provocaría un inicio temprano de la canícula desde principios de julio y una finalización tardía hacia finales de agosto, lo que aumentaría las afectaciones por sequía en varias regiones del territorio nacional. “Cenaos mantiene un monitoreo constante de la evolución de la temperatura superficial del mar y del comportamiento de la lluvia, y continuará analizando los efectos que podría ocasionar el fenómeno de El Niño sobre el territorio nacional”, señala el boletín emitido por Copeco.

Las autoridades indicaron que continuarán informando a la población sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y los posibles impactos asociados al déficit de lluvias y al comportamiento del fenómeno climático en Honduras.

🔵Por retraso en el inicio de la temporada lluviosa en Honduras COPECO informa🔵 @ICF_oficial @ReinaldoHN @titoasfura pic.twitter.com/TxZuHI1bZY — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 23, 2026

¿Cuáles son los municipios bajo alerta verde por sequía?

Choluteca 1. Apacilagua

2. Choluteca

3. Concepción de María

4. Duyure

5. El Corpus

6. El Triunfo

7. Marcovia

8. Manasigue

9. Marcovia

10. Pespire

11. Orocuina

12. San Antonio de Flores

13. San Isidro

14. San José

15. San Marcos de Colón

16. Santa Ana de Yusguare Francisco Morazán 17. Alubarén

18. Curarén

19. Distrito Central

20. La Libertad

21. La Venta

22. Lepaterique

23. Maraita

24. Nueva Armenia

25. Ojojona

26. Reitoca

27. Sabanagrande

28. San Buenaventura

29. San Miguelito

30. Santa Ana

31. Tatumbla El Paraíso 32. Liure

33. San Antonio de Flores

34. San Lucas

35. Soledad

36. Texiguat

37. Vado Ancho

38. Morocelí

39. Yauyupe Comayagua 40. Lamaní

41. San Sebastián

42. Villa de San Antonio La Paz 43. Aguanqueterique

44. Opatoro

45. San Antonio del Norte

46. San Juan

47. Santa Ana

48. Cane

49. Guajiquiro

50. Lauterique

51. Mercedes de Oriente Valle 52. Alianza

53. Amapala

54. Aramecina

55. Caridad

56. Guascorán

57. Langue

58. Nacaome

59. San Francisco de Coray

60. San Lorenzo