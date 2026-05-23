Localizan plantación de hoja de coca en montaña del municipio de Olanchito

Yoro, Honduras.- Una nueva plantación de hoja de coca, con una extensión de tres manzanas de terreno, fue localizada en el norte del país, por efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA).

El descubrimiento se realizó en una zona de montaña, en la jurisdicción de la aldea La Hicaca, perteneciente al municipio de Olanchito, en el departamento de Yoro.

Las Fuerzas Armadas informó que en la operación participaron equipos de operaciones especiales de la 105 Brigada de Infantería y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). En las tres manzanas de tierra estaban sembrados aproximadamente 16,500 arbustos de hoja de coca.