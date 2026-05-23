Localizan plantación de hoja de coca en montaña del municipio de Olanchito

Yoro, Honduras.- Una nueva plantación de hoja de coca, con una extensión de tres manzanas de terreno, fue localizada en el norte del país, por efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA).
El descubrimiento se realizó en una zona de montaña, en la jurisdicción de la aldea La Hicaca, perteneciente al municipio de Olanchito, en el departamento de Yoro.
Las Fuerzas Armadas informó que en la operación participaron equipos de operaciones especiales de la 105 Brigada de Infantería y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). En las tres manzanas de tierra estaban sembrados aproximadamente 16,500 arbustos de hoja de coca.
En el mismo terreno en el que se encontró el sembradillo, también se había edificado una pequeña estructura artesanal, construida de concreto y madera, utilizada para realizar el procesamiento de la hoja de coca, principal materia prima de la cocaína.
Una vez que finalice el procedimiento que se establece en este tipo de casos, en coordinación con el Ministerio Público, se procederá a la erradicación del ilegal cultivo.
País productor
En lo que va del año 2026, las FF AA han asegurado más de 25 plantaciones de este tipo, con más de 475 mil arbustos de hoja de coca, y se han destruido nueve instalaciones artesanales con precursores químicos utilizados para el procesamiento de la droga.
Los aseguramientos se han registrado en los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Barbara y El Paraíso; dónde los cárteles del narcotráfico han utilizado las tierras para cultivar hoja de coca.