Localizan nueva plantación de hoja de coca en una montaña de La Ceiba

Atlántida, Honduras.- Una nueva plantación de hoja de coca fue localizada por efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras, en una zona montañosa del municipio de La Ceiba, en el departamento de Atlántida.

El ilegal cultivo está ubicado en la aldea San Antonio del Norte, de La Ceiba. Ahí estaban sembradas 18 mil plantas de coca, ya casi listas para su cosecha para la elaboración de la pasara base de la cocaína.

En la acción antidrogas participaron elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quienes aseguraron la plantación que tiene una extensión aproximada de seis manzanas de terreno, contabilizando de manera preliminar la cantidad antes detallada.