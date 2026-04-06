  1. Inicio
  2. · Sucesos

Localizan nueva plantación de hoja de coca en una montaña de La Ceiba

La plantación ilegal tenía sembradas más de 18 mil plantas de hoja de coca, en una extensión de seis manzanas de tierra

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 18:12
Localizan nueva plantación de hoja de coca en una montaña de La Ceiba

Los efectivos militares custodiaron al cultivo de hoja de coca para luego erradicarlo.

 Foto: Cortesía FF AA

Atlántida, Honduras.- Una nueva plantación de hoja de coca fue localizada por efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras, en una zona montañosa del municipio de La Ceiba, en el departamento de Atlántida.

El ilegal cultivo está ubicado en la aldea San Antonio del Norte, de La Ceiba. Ahí estaban sembradas 18 mil plantas de coca, ya casi listas para su cosecha para la elaboración de la pasara base de la cocaína.

En la acción antidrogas participaron elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quienes aseguraron la plantación que tiene una extensión aproximada de seis manzanas de terreno, contabilizando de manera preliminar la cantidad antes detallada.

Hallan plantación de hoja de coca en zona montañosa entre Olanchito y La Masica

Las Fuerzas Armadas, luego de la localización realizó un reconocimiento exhaustivo del área con el objetivo de encontrar a posibles responsables, pero no había presencia de personas en la zona.

Golpe al narcotráfico

Este operativo se sumó a las acciones de interdicción realizadas en 2026, año en el que se han asegurado al menos 156 plantaciones de hoja de coca, que suman más de 300 mil arbustos de coca en los departamentos de Colón, Olancho, Atlántida y Santa Bárbara, regiones consideradas estratégicas en la ruta del narcotráfico.

Con esta operaciones se le asestó un nuevo golpe a los productores de drogas ilegales en el país y limitan el impacto del narcotráfico en comunidades vulnerables, aunque reconocen que la dispersión de los cultivos y la falta de presencia de responsables en los operativos dificultan la judicialización efectiva de los involucrados.

Erradican 80 mil arbustos de hoja de coca y narcolaboratorio en Tocoa, Colón

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias