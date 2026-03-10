Decomisan 48,000 arbustos de supuesta hoja de coca y aseguran laboratorio rústico en Olancho

La acción fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 48,000 arbustos de supuesta hoja de coca fueron decomisados ​​durante una operación antidrogas desarrollada en una zona montañosa de la aldea Las Delicias, en el departamento de Olancho , donde además fue localizado un laboratorio rústico utilizado presuntamente para el procesamiento de drogas.

De acuerdo con el informe policial, la plantación se extendía en un área aproximada de seis manzanas de tierra, donde las autoridades contabilizaron los 48,000 arbustos que presuntamente corresponden a hoja de coca.

Durante el operativo también se ubicó un laboratorio artesanal, que habría sido utilizado para el procesamiento y la extracción de pasta base de coca, lo que refuerza las sospechas de que el lugar funcionaba como un centro de producción de droga.

Las acciones se desarrollaron con el acompañamiento técnico-jurídico de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), conforme a los procedimientos establecidos en la lucha contra el narcotráfico.

Las autoridades informaron que en lo que va de 2026 la DNPA ha localizado tres plantaciones de supuesta hoja de coca en los departamentos de Colón y Olancho, sumando con este último hallazgo un total de 136,000 arbustos asegurados.