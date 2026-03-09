Castellanos tilda de “abuso” contratar asiáticos para construcción de hospitales

Tegucigalpa, Honduras.- La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cuestionó este lunes -9 de marzo- la contratación de ciudadanos asiáticos para la construcción de hospitales en el país y calificó la situación como un “abuso tremendo". Catellanos sostuvo que el actual gobierno debe actuar con rapidez. “Tienen que darlos de baja; las autoridades deben actuar de manera pronta porque hablamos del erario público, se paga con los impuestos de uno”, expresó. La abogada consideró que las instituciones competentes deben revisar la información disponible y determinar la legalidad de la permanencia de trabajadores extranjeros vinculados a estos proyectos de infraestructura sanitaria.

Las declaraciones de Castellanos surgen luego de que José Castillo, subsecretario de Salud, informara que se está realizando una revisión en la contratación de trabajadores asiáticos vinculados a la construcción del nuevo Hospital del Sur, en Choluteca. De acuerdo con lo expuesto por el funcionario, el proyecto fue adjudicado a un consorcio de origen chino mediante licitación, con la condición de que el personal contratado fuera especializado y que no existiera disponibilidad de ese tipo de mano de obra en Honduras. Sin embargo, la disposición no fue acatada. Según Castillo, durante visitas de supervisión se encontró a trabajadores asiáticos realizando labores que podían ser desempeñadas por mano de obra hondureña. En ese sentido, la titular del CNA señaló que también se debe analizar la presencia en el país de ciudadanos provenientes de distintas nacionalidades, entre ellas China, Cuba y Venezuela.