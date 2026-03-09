Educación amplía proceso de matrícula escolar 2026 hasta el 27 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc) ampliaron el período de matrícula para el año escolar 2026 hasta el próximo 27 de marzo, con el objetivo de brindar más tiempo a los padres de familia para que inscriban a sus hijos en los diferentes centros educativos. La medida busca garantizar que ningún niño o joven se quede fuera y se logre ingresar a los cerca de 1.1 millón de menores que están fuera del sistema educativo.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a los padres, madres o encargados para que acudan a los centros educativos más cercanos y completen el proceso de inscripción.

En Honduras la matrícula escolar sigue siendo un desafío para las autoridades educativas, ya que el país enfrenta retos relacionados con la cobertura y la permanencia de los estudiantes en las aulas. De acuerdo a datos oficiales, en 2025 la cobertura escolar alcanzó solamente al 63% de los menores de 3 a 17 años, dejando por fuera a más de un millón de menores en edad escolar. Durante el año pasado se inscribieron un total de 1,840,376 menores en edad escolar; sin embargo, de esos abandonaron las clases unos 45,509 estudiantes, cerrando el año con 1,794,867 alumnos. Para reducir esos indicadores, las autoridades de la Seduc reiteraron que todos los centros educativos del país deben garantizar espacios para los estudiantes que buscan matrícula.