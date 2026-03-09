Semana Santa 2026: ¿cuándo dará feriado la empresa privada?

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) informó cuáles serán los días feriados correspondientes a la Semana Santa y al 14 de abril de 2026, de acuerdo con lo establecido en el Código del Trabajo de Honduras.

A través de un comunicado, la organización empresarial detalló que, conforme al artículo 339 del Código del Trabajo, los días feriados que los empleadores deben conceder y pagar durante la Semana Santa serán el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril de 2026.

El Cohep también explicó que, en caso de que un trabajador acuerde con su empleador laborar durante estos días feriados, el patrono estará obligado a pagar dichas jornadas con el doble del salario correspondiente a la jornada ordinaria, en proporción al tiempo trabajado, tal como lo establece el artículo 340 del Código del Trabajo.