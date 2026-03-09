  1. Inicio
Semana Santa 2026: ¿cuándo dará feriado la empresa privada?

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 10:52
Los hondureños están preparados para viajar a las playas del país esta Semana Santa.

 Foto: Archivo El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) informó cuáles serán los días feriados correspondientes a la Semana Santa y al 14 de abril de 2026, de acuerdo con lo establecido en el Código del Trabajo de Honduras.

A través de un comunicado, la organización empresarial detalló que, conforme al artículo 339 del Código del Trabajo, los días feriados que los empleadores deben conceder y pagar durante la Semana Santa serán el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril de 2026.

El Cohep también explicó que, en caso de que un trabajador acuerde con su empleador laborar durante estos días feriados, el patrono estará obligado a pagar dichas jornadas con el doble del salario correspondiente a la jornada ordinaria, en proporción al tiempo trabajado, tal como lo establece el artículo 340 del Código del Trabajo.

En el mismo comunicado se recordó que el martes 14 de abril es considerado feriado nacional, según lo estipulado en el artículo 339 del Código del Trabajo y el artículo 1 del Decreto No. 50-2003.

No obstante, debido a que la legislación establece que los feriados nacionales que caigan en días laborables pueden trasladarse para su disfrute al lunes de la semana siguiente —con excepción de ciertas fechas como el 1 de enero, Semana Santa, el 1 de mayo, el 15 de septiembre y el 25 de diciembre— el Cohep indicó que el descanso correspondiente se otorgará el lunes 20 de abril de 2026.

La organización empresarial también recordó que, durante los días en que el Sistema Financiero Nacional no esté operando, los usuarios podrán realizar transacciones mediante los portales de banca electrónica, el sistema ACH y los cajeros automáticos.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

