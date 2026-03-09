Fijan fecha para que Carlos Zelaya y Luis Redondo testifiquen en caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.-El próximo jueves 12 de marzo comparecerán como testigos Carlos Zelaya (exsecretario del Congreso Nacional) y Luis Redondo (presidente del Congreso Nacional) en la continuación de la audiencia inicial del denominado caso Sedesol. La comparecencia se da en el marco del proceso judicial que involucra a la diputada Isis Cuéllar y al exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social de Honduras, José Carlos Cardona, el que continúa con la evacuación de los distintos medios de prueba. El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que el juez de letras designado para el caso ya estableció la agenda para el desarrollo de la audiencia inicial, particularmente en lo relacionado con la evacuación de pruebas documentales, periciales y testificales.

Según detalló, durante la jornada de este lunes ya fue evacuada como evidencia una prueba de video forense, material que previamente había circulado en redes sociales y que ahora forma parte del expediente judicial. Asimismo, indicó que durante el día se realizará la lectura de algunos medios de prueba documentales que han sido solicitados por las partes procesales, mientras que otros documentos serán incorporados mediante el procedimiento de exhibición. El vocero del Poder Judicial agregó que para este martes 10 está programada la evacuación de la última prueba correspondiente al Ministerio Público, la cual consiste en una pericia financiera vinculada a la investigación del caso. Posteriormente, el miércoles comenzará la presentación de las pruebas testificales por parte de las defensas técnicas, iniciando con la comparecencia de los primeros dos testigos propuestos dentro del proceso. De acuerdo con la programación judicial, el jueves se continuará con los testigos tres y cuatro de la defensa, entre los que figuran los excongresistas Carlos Zelaya y Luis Redondo, quienes ya fueron citados para rendir su testimonio.