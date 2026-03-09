Reprograman para el 25 de marzo audiencia de conciliación de Cossette López y Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.-Para el miércoles 25 de marzo fue reprogramada la audiencia de conciliación del caso de la querella de Cossette López contra Marlon Ochoa.

Así lo confirmó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, que ya se ha nombrado al juez que conocerá el caso y ya dieron la fecha y la hora para la audiencia.

"El próximo miércoles 25 de marzo a partir de las 10:00 de la mañana se estará realizando esta audiencia de conciliación en el caso o la querella presentada abogada Cossette López, por los supuestos delitos de calumnias hechas con publicidad en concurso ideal y delito de calumnia, esto contra el señor Marlon Ochoa", detalló Silva.

El portavoz también ratificó que el próximo lunes 16 de marzo, "en otra querella que presentó la abogada contra el actual fiscal general Johel Zelaya, en ambos casos será ante juez de conciliación".