Reprograman para el 25 de marzo audiencia de conciliación de Cossette López y Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.-Para el miércoles 25 de marzo fue reprogramada la audiencia de conciliación del caso de la querella de Cossette López contra Marlon Ochoa.
Así lo confirmó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, que ya se ha nombrado al juez que conocerá el caso y ya dieron la fecha y la hora para la audiencia.
"El próximo miércoles 25 de marzo a partir de las 10:00 de la mañana se estará realizando esta audiencia de conciliación en el caso o la querella presentada abogada Cossette López, por los supuestos delitos de calumnias hechas con publicidad en concurso ideal y delito de calumnia, esto contra el señor Marlon Ochoa", detalló Silva.
El portavoz también ratificó que el próximo lunes 16 de marzo, "en otra querella que presentó la abogada contra el actual fiscal general Johel Zelaya, en ambos casos será ante juez de conciliación".
Cossette López querelló a Marlon Ochoa
El día que López interpuso la querella en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante su apoderado legal, Dagoberto Aspra, este detalló que fue por tres delitos de calumnia hechos con publicidad en concurso ideal, debido a que el consejero Ochoa profirió insultos, ataques e imputaciones de delitos en contra de López.
En el caso de no existir una conciliación entre las partes —tal y como lo manifestó Aspra, que no te pretendían conciliar—, el Código Penal de Honduras establece que si una de las partes no comparece a la audiencia o no se logra la conciliación, el juez ordenará que el asunto se ventile siguiendo el juicio común u ordinario.
Tanto Marlon Ochoa como su homóloga deberán verse las caras ante un juez el 25 de marzo para dirimir sus diferencias, derivadas de los graves problemas ocurridos dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE).