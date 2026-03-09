Hallan muerto a un hombre en el barrio El Chile

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este lunes 9 de marzo en la orilla del río Choluteca a inmediaciones del barrio El Chile de Comayagüela, en la capital hondureña.

La víctima ha sido identificada como Rubén Torres, de 25 años de edad, residente a pocas cuadras de donde fue localizado.

Informes preliminares establecen que Torres había llegado a Honduras desde Francia hace 15 días, donde había estado viviendo.