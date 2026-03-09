Hallan muerto a un hombre en el barrio El Chile

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este lunes 9 de marzo en la orilla del río Choluteca a inmediaciones del barrio El Chile de Comayagüela, en la capital hondureña.
La víctima ha sido identificada como Rubén Torres, de 25 años de edad, residente a pocas cuadras de donde fue localizado.
Informes preliminares establecen que Torres había llegado a Honduras desde Francia hace 15 días, donde había estado viviendo.
Personas que residen en el sector comentaron que los parientes lo buscaban desde el sábado, porque no habían tenido información de él desde entonces.
Fue hasta en horas de la mañana de este lunes que personas que transitaban por el lugar vieron el cadáver cerca del río Choluteca.
Las autoridades llegaron a reconocer y levantar el cadáver para trasladarlo a la morgue de Medicina Forense para practicarle la autopsia y entregarlo a los familiares.
Mientras que un equipo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) levantó evidencias para determinar las causas por las que Torres perdió la vida.