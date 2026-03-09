Caen dos hombres acusados ​​de matar a machetazos a su hermano en Intibucá

La detención fue ejecutada por agentes de la Unidad Departamental de Investigación Criminal (UDIC-10), en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), quienes ubicaron a los sospechosos en las instalaciones del Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato, en la colonia Venecia del municipio de Intibucá.

Intibucá, Honduras.- Funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron en las últimas horas a dos hermanos acusados ​​de quitarle la vida a otro de sus hermanos en un hecho violento ocurrido en el departamento de Intibucá.

Los detenidos, de 28 y 26 años de edad, son originarios y residentes en la aldea El Pinal, municipio de San Francisco de Opalaca, y son señalados como presuntos responsables de los delitos de homicidio en perjuicio de Francisco Lemuz y lesiones en perjuicio de un testigo protegido.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el crimen se registró el domingo 8 de marzo de 2026, cuando la víctima se encontró cortando leña en una milpa cercana a su vivienda en la aldea El Pinal.

Según el testimonio de un testigo, los ahora detenidos llegaron al lugar portando machetes y, sin mediar palabra, atacaron a su hermano, provocándole heridas mortales.

Durante el incidente, el hijo del fallecido intentó intervenir para defender a su padre, pero también resultó lesionado luego de recibir un golpe en el rostro por parte de uno de los agresores.

Tras el altercado, los sospechosos sufrieron heridas leves, por lo que fueron trasladados al Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato , donde permanecieron bajo evaluación médica y custodia policial hasta que se formalizó su detención.

Las investigaciones de la DPI señalan que el móvil del crimen estaría relacionado con enemistades personales derivadas de conflictos por terrenos.