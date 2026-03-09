Piloto que murió en accidente aéreo en La Lima era padre de una niña de 12 años

San Pedro Sula, Honduras.- Un ciudadano de nacionalidad venezolana perdió la vida la mañana de ayer al desplomarse la avioneta que pilotaba mientras fumigaba una plantación bananera en la aldea Cruz de Valencia , municipio de La Lima, Cortés.

La tragedia, en la que murió Manuel Alfredo Guerrero Maica , de 66 años, ocurrió a las 10:19 am. Residentes cercanos a la zona del accidente relataron que salieron corriendo al observar que la avióneta se desplomó y cayó en medio de unas cañeras.

Indicaron que al llegar al lugar encontraron con vida al piloto, por lo que rápidamente lo liberaron del asiento y lo trasladaron a un lugar despejado.

Los pobladores dijeron que llamaron al Cuerpo de Bomberos ; Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron a confirmar que Guerrero Maica ya había fallecido a causa de los golpes sufridos en el impacto.