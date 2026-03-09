Piloto que murió en accidente aéreo en La Lima era padre de una niña de 12 años

San Pedro Sula, Honduras.- Un ciudadano de nacionalidad venezolana perdió la vida la mañana de ayer al desplomarse la avioneta que pilotaba mientras fumigaba una plantación bananera en la aldea Cruz de Valencia , municipio de La Lima, Cortés.
La tragedia, en la que murió Manuel Alfredo Guerrero Maica , de 66 años, ocurrió a las 10:19 am. Residentes cercanos a la zona del accidente relataron que salieron corriendo al observar que la avióneta se desplomó y cayó en medio de unas cañeras.
Indicaron que al llegar al lugar encontraron con vida al piloto, por lo que rápidamente lo liberaron del asiento y lo trasladaron a un lugar despejado.
Los pobladores dijeron que llamaron al Cuerpo de Bomberos ; Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron a confirmar que Guerrero Maica ya había fallecido a causa de los golpes sufridos en el impacto.
Al conocer la noticia, conocidos y compañeros de trabajo de la víctima se desplazaron hasta la zona donde quedaron esparcidos los restos de la avióneta, de color amarillo, propiedad de la empresa Helicópteros de Honduras , con registro HR-ARC y modelo S2R-G6.
Guillermo González, amigo y vecino de Guerrero Maica en el residencial Río Tinto de La Lima, dijo con pesar que el piloto tenía más de 13 años de residir en Honduras.
Añadió que era padre de una niña de 12 años, fruto de su relación con su esposa hondureña.
Investigación
Teófilo Perdomo, compañero de trabajo de Manuel Guerrero y mecánico de la empresa propietaria de la avióneta, manifestó que aún desconocen qué pudo provocar el accidente.
“Estas aeronaves se revisan periódicamente y realmente no se sabe qué pudo ocurrir. Además, Manuel era un piloto experimentado que conocía estas aviónetas; ya tenía 12 años de trabajar con ellas”, aseguró.
Por su parte, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil informó que un equipo de la Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación realizará las diligencias correspondientes para determinar las causas y circunstancias del siniestro. Hasta ayer se manejaron dos hipótesis sobre lo ocurrido.
Una señala que el viento pudo jugar en contra del piloto, provocando que impactara con un árbol antes de desplomarse. La otra plantea que Guerrero Maica pudo haber presentado problemas de salud, lo que habría dificultado mantener el control de la aeronave.