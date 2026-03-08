Gobierno invertirá L100 millones para mejorar el hato ganadero

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Honduras invertirá aproximadamente 100 millones de lempiras en 2026 para impulsar el mejoramiento genético del hato ganadero nacional, informó la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

La iniciativa busca fortalecer la productividad y competitividad del sector ganadero mediante programas de mejoramiento genético, incentivos productivos y la entrega de insumos a productores en distintas regiones del país.

De acuerdo con la SAG, el plan contempla diversas líneas de acción orientadas al desarrollo del sector bovino, entre ellas el mejoramiento genético del ganado, el fortalecimiento de la alimentación animal, la repoblación bovina y el impulso de la cadena de producción láctea.

Una de las principales medidas será la entrega de semillas de pasto adaptadas a las condiciones de cada finca, tomando en cuenta factores como el tipo de suelo, su fertilidad y el área de producción.

Con esta estrategia se busca mejorar la disponibilidad de forraje y optimizar la alimentación del ganado, lo que contribuiría a incrementar la producción pecuaria en el país.

Además, el programa contempla la creación de una escuela de formación para el personal encargado del manejo de fincas ganaderas.

Según la SAG, este espacio de capacitación permitirá fortalecer las capacidades técnicas en áreas como administración de fincas, manejo sanitario y productividad del ganado, con el objetivo de mejorar la gestión del sector.