Gobierno ordena devolución de pasaportes diplomáticos a exfuncionarios

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional solicitó a todos los exfuncionarios y exservidores públicos que poseen pasaportes diplomáticos u oficiales que procedan a devolverlos a la Unidad de Pasaportes de la Cancillería. De acuerdo con el comunicado oficial, la devolución deberá realizarse a más tardar el próximo 31 de marzo, como parte de un proceso de regularización de estos documentos emitidos por el Estado hondureño.

La Cancillería explicó que esta solicitud se fundamenta en el artículo 11.2 del Acuerdo No. 001-SG-2025, que contiene el Reglamento de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, publicado en el diario oficial La Gaceta el 14 de junio de 2025. Dicho reglamento establece la revocatoria de los pasaportes diplomáticos y oficiales cuando los funcionarios o servidores públicos cesen en sus cargos o sean separados de la institución en la que laboraban. En ese sentido, las autoridades recordaron que estos documentos son otorgados únicamente en función del cargo que desempeñan determinados funcionarios del Estado y no como un beneficio permanente. La Secretaría de Relaciones Exteriores también indicó que la medida busca garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y el uso adecuado de los pasaportes especiales emitidos por el gobierno hondureño.