Mujeres marchan en Honduras contra la violencia machista y por justicia para Berta Cáceres

Tegucigalpa, Honduras.-Centenares de mujeres se manifestaron este domingo en las calles de Tegucigalpa para denunciar la persistente violencia machista en Honduras, un país que suma alrededor de 40 feminicidios en lo que va de 2026, y para exigir justicia en casos emblemáticos como el de la ambientalista Berta Cáceres. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, la activista hondureña Wendy Cruz, de la organización Vía Campesina, dijo a EFE que en Honduras las mujeres tienen "mucho que reclamar" y afirmó que la violencia "se dispara cada día". "Tenemos graves problemas en el tema de asesinatos, denuncias de la violencia doméstica", subrayó Cruz, quien destacó que en el país centroamericano "desaparece casi una mujer diaria", siendo las adolescentes las principales víctimas de este fenómeno vinculado a la trata de personas.

Un 95 % de impunidad estructural

La activista señaló que el ciclo de la violencia contra las mujeres en el país se mantiene debido a "problemas estructurales", con un índice de impunidad que alcanza el 95 % en los crímenes. Según Cruz, la falta de una respuesta estatal efectiva es uno de los principales obstáculos para frenar los feminicidios en una sociedad que calificó de "patriarcal y machista". "No se da una atención de calidad cuando las mujeres denuncian", lamentó la defensora, tras recordar que muchas de las víctimas asesinadas habían interpuesto denuncias previas que fueron ignoradas. En la movilización participó Bertha Zúñiga, hija de la ambientalista Berta Cáceres, quien denunció la persistente impunidad y exigió la captura de los autores intelectuales del crimen de su madre, ocurrido el 2 de marzo de 2016. A una década del crimen, Zúñiga señaló a EFE que el sistema judicial mantiene una "deuda" con su familia y con todas las lideresas territoriales que sufren violencia. "Creemos que el crimen contra mi madre lamentablemente no ha sido el único, (pero) este sí tiene un patrón muy marcado de la violencia contra las mujeres, de los femicidios territoriales, de la violencia que sufren las mujeres lideresas", añadió.

Reconocimiento del trabajo doméstico