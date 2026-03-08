  1. Inicio
Presidenta de la Corte llama a mantener viva la lucha por la igualdad en el Día de la Mujer

La titular del Poder Judicial resaltó la valentía de las mujeres que a lo largo de la historia impulsaron cambios para lograr mejores condiciones de vida

  • Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 12:13
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando.​​​

 Foto: Captura de video

Tegucigalpa, Honduras.-La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando, emitió este domingo 8 de marzo un mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que destacó la lucha histórica de las mujeres por la conquista de derechos fundamentales y llamó a mantener el compromiso con la igualdad y la dignidad.

A través de su pronunciamiento, la titular del Poder Judicial resaltó la valentía de las mujeres que a lo largo de la historia impulsaron cambios para lograr mejores condiciones de vida, entre ellas el acceso a un trabajo digno, jornadas laborales justas y salarios equitativos.

“En este Día Internacional de la Mujer, honramos la valentía de quienes lucharon para conquistar derechos fundamentales, para obtener trabajo digno, jornadas justas, salario equitativo y respeto a la dignidad”, expresó la funcionaria.

Obando subrayó que esta fecha no debe limitarse únicamente a una conmemoración, sino que debe convertirse en un recordatorio permanente de la importancia de continuar promoviendo la justicia y la igualdad en la sociedad.

“Que este día no sea solo una conmemoración, sino también un recordatorio permanente de que la justicia, la igualdad y la dignidad deben seguir siendo principios vivos en nuestra sociedad”, manifestó.

La presidenta del Poder Judicial también envió un mensaje de reconocimiento a las mujeres del país, destacando su papel en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

“A todas las mujeres hondureñas, nuestro respeto, reconocimiento y firme compromiso de continuar luchando para que nuestros derechos no sean vulnerados”, señaló.

