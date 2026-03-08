Presidente Nasry Asfura recibe la llave de la ciudad de Miami

Miami, Estados Unidos.-El presidente de Honduras, Nasry Asfura, recibió la llave de la ciudad de Miami como un reconocimiento a su liderazgo, al cierre de la cumbre del "Escudo de las Américas", encuentro regional enfocado en fortalecer la cooperación en materia de seguridad y colaboración entre países del continente. La distinción fue entregada por autoridades de la ciudad estadounidense y la diáspora hondureña que radica en Miami como un gesto simbólico hacia el mandatario hondureño, destacando el compromiso del mandatario con los esfuerzos conjuntos para enfrentar desafíos de los migrantes, especialmente en temas de seguridad, estabilidad y cooperación internacional.

Durante el acto, Asfura agradeció el reconocimiento y expresó que lo recibe con responsabilidad en nombre del pueblo hondureño. “Muchísimas gracias por este gesto tan bello, estoy seguro de que les vamos a responder con mucha responsabilidad ante todas las necesidades que ustedes tienen”, manifestó el presidente. El gobernante también destacó el orgullo que representa para él y para el país recibir este tipo de distinciones en escenarios internacionales. “Estoy muy orgulloso, no solo yo, yo creo que toda Honduras”.