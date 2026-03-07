Asfura tras cumbre “Escudo de las Américas”: "Creemos en el diálogo y la cooperación regional"

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, ofreció este sábado una conferencia de prensa tras su participación en la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde resaltó los temas abordados y los posibles beneficios para Honduras en materia de inversión, seguridad y empleo. Sobre la seguridad regional proclamada por Trump, Asfura destacó que la reunión permitió analizar el alineamiento de políticas entre los países participantes, especialmente en inversión, combate al narcotráfico y oportunidades de empleo. “Pudimos unirnos en Centroamérica y América Latina para buscar la prosperidad y la seguridad estratégica que todos necesitamos”, señaló el presidente en su comparecencia, enfatizando la importancia de coordinar esfuerzos regionales para proteger a los ciudadanos y las fronteras.

En la cumbre también se abordó el tema migratorio, principalmente en reuniones sostenidos con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, planteando la situación de los hondureños en Estados Unidos bajo el programa TPS. Asfura amplió que en la reunión instó a las autoridades estadounidenses a tener en cuenta que muchas familias llevan más de 26 años en ese país y ocupan puestos importantes en empresas productivas y financieras. “Expuse la necesidad de un análisis sobre el TPS, pero nuestro objetivo al final del día es desarrollaren Honduras esa inversión, esas oportunidades de empleo para que no se nos vaya el talento, no se nos vaya nuestra gente a trabajar a otros países”, subrayó.

Inversión y desarrollo económico

El mandatario hondureño anunció que se están revisando convenios con países como China y destacó proyectos de inversión, incluyendo la licitación de 1,500 megawatts y el inicio de estudios para el ferrocarril interoceánico, a cargo de la empresa Hudson. En el caso puntual de China, aseguró que "debo buscar las mejores condiciones, los mejores tratos, las mejores relaciones con los países que traigan beneficios a Honduras y al pueblo hondureño". También se refirió a negociaciones comerciales, repotenciación de puertos e infraestructura energética, y medidas para atraer inversión extranjera y generar empleo en el país. “Todo esto permitirá a Honduras posicionarse internacionalmente y abrir nuevas oportunidades económicas”, explicó. Durante la cumbre, Asfura sostuvo intercambios con varios mandatarios y presidentes electos de la región, incluyendo Nayib Bukele de El Salvador, Laura Chinchilla de Costa Rica y José Antonio Kast de Chile. En estos encuentros, se abordaron temas de prosperidad regional y cooperación bilateral para impulsar inversiones y complementariedades económicas.