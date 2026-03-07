Asfura tras cumbre “Escudo de las Américas”: "Creemos en el diálogo y la cooperación regional"

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, ofreció este sábado una conferencia de prensa tras su participación en la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde resaltó los temas abordados y los posibles beneficios para Honduras en materia de inversión, seguridad y empleo.
Sobre la seguridad regional proclamada por Trump, Asfura destacó que la reunión permitió analizar el alineamiento de políticas entre los países participantes, especialmente en inversión, combate al narcotráfico y oportunidades de empleo. “Pudimos unirnos en Centroamérica y América Latina para buscar la prosperidad y la seguridad estratégica que todos necesitamos”, señaló el presidente en su comparecencia, enfatizando la importancia de coordinar esfuerzos regionales para proteger a los ciudadanos y las fronteras.
En la cumbre también se abordó el tema migratorio, principalmente en reuniones sostenidos con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, planteando la situación de los hondureños en Estados Unidos bajo el programa TPS.
Asfura amplió que en la reunión instó a las autoridades estadounidenses a tener en cuenta que muchas familias llevan más de 26 años en ese país y ocupan puestos importantes en empresas productivas y financieras. “Expuse la necesidad de un análisis sobre el TPS, pero nuestro objetivo al final del día es desarrollaren Honduras esa inversión, esas oportunidades de empleo para que no se nos vaya el talento, no se nos vaya nuestra gente a trabajar a otros países”, subrayó.
Inversión y desarrollo económico
El mandatario hondureño anunció que se están revisando convenios con países como China y destacó proyectos de inversión, incluyendo la licitación de 1,500 megawatts y el inicio de estudios para el ferrocarril interoceánico, a cargo de la empresa Hudson. En el caso puntual de China, aseguró que "debo buscar las mejores condiciones, los mejores tratos, las mejores relaciones con los países que traigan beneficios a Honduras y al pueblo hondureño".
También se refirió a negociaciones comerciales, repotenciación de puertos e infraestructura energética, y medidas para atraer inversión extranjera y generar empleo en el país. “Todo esto permitirá a Honduras posicionarse internacionalmente y abrir nuevas oportunidades económicas”, explicó.
Durante la cumbre, Asfura sostuvo intercambios con varios mandatarios y presidentes electos de la región, incluyendo Nayib Bukele de El Salvador, Laura Chinchilla de Costa Rica y José Antonio Kast de Chile. En estos encuentros, se abordaron temas de prosperidad regional y cooperación bilateral para impulsar inversiones y complementariedades económicas.
El mandatario aseguró que la cumbre refuerza la posición de Honduras como socio estratégico de Estados Unidos y otros países de la región. “Centroamérica y Latinoamérica retoman una posición más relevante en comercio e inversión. Todo esto viene de la mano con oportunidades de empleo y desarrollo económico, con seguimiento paso a paso”, afirmó.
Agregó que Honduras "debe de tener una versatilidad en nuestros productos para exportación" y para ello además de dar seguridad para la inversión, repotenciar los puertos, modernizándose.
De su lado, la canciller de la República, Mireya Agüero, habló de los espacios de cooperación y diálogo bilateral que se dieron en la cumbre, donde se sostuvo varias reuniones con presidentes y cancilleres presentes dándose un intercambio de agendas. Agüero recordó que Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras y tenemos una relacion estratégica con ellos de muchos años.
Puntualizó además que "en tema de inversión, por ejemplo, fue interesante el encuentro que se tuvo con el presidente Novoa, donde se comentaron algunos elementos de complementariedad, por ejemplo, en los temas de comercialización de Camarón, para darles un ejemplo concreto, o con el presidente boliviano, en que con su entrada al Mercosur y las nuevas posiciones comerciales del Conosur, vimos también cómo estábamos a nivel regional nosotros enfocando ese tipo de temas".