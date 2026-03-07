Filtran videos de expareja de vocalista de Los Recoditos autolesionándose

Ciudad de México, México.- Videos que muestran a Fernanda Redondo Cortés autolesionándose comenzaron a circular en redes sociales días después de que denunciara públicamente por presunta violencia doméstica al cantante Rafael González, quien recientemente fue separado temporalmente de la agrupación Banda Los Recoditos. Las grabaciones muestran a Redondo golpeándose contra la puerta de una habitación y clavándose un objeto en la pierna. El material se viralizó luego de que la mujer acusara al cantante de agresiones físicas y psicológicas durante su relación.

Uno de los videos fue compartido por la cuenta de espectáculos de Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic3, donde se observa a Redondo vestida con un buso gris y blusa morada mientras se golpea repetidamente contra una puerta. En la grabación también se escucha a una persona que intenta calmarla mientras le pregunta qué sucede. En otro clip difundido en redes sociales, la mujer aparece rodeada de varias personas que intentan detenerla luego de que amenaza con clavarse un cuchillo en la pierna. Durante la grabación se le escucha decir: “Primero me clavo todo”, mientras quienes están a su alrededor intentan evitar que se haga daño. Tras la difusión del material, Fernanda Redondo confirmó públicamente que los videos son reales, aunque aseguró que corresponden a un momento de crisis y ofreció su versión sobre lo ocurrido.