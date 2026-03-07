Esposa de vocalista de Los Recoditos lo acusa de agresión; cantante lo niega

La denuncia fue realizada por Fernanda Redondo Cortés , esposa del músico, quien difundió varios videos en la red social TikTok en los que afirma haber sufrido durante más de una década maltrato físico, psicológico y emocional durante su relación con el artista.

Ciudad de México, México.- El vocalista de la agrupación mexicana Banda Los Recoditos , Rafael González , fue acusado públicamente por su esposa de presunta violencia doméstica, señalamientos que el intérprete negó y que llevaron a la banda a suspender temporalmente sus actividades como cantante mientras se esclarecen los hechos.

En sus publicaciones, Redondo relató que el episodio más reciente habría ocurrido durante una reunión familiar, donde, según su testimonio, el cantante la habría agredido físicamente y herido con un objeto punzante. En uno de los videos también responsabilizó públicamente al intérprete en caso de que algo le ocurra.

La denunciante aseguró que durante los 12 años de relación vivió distintos episodios de violencia y afirmó que el incidente más reciente ocurrió frente a sus hijos. Según su versión, el cantante la golpeó y le provocó una herida con un cuchillo en la pierna luego de una discusión doméstica.

Redondo también relató que tras el supuesto ataque llamó a la policía, pero que el cantante abandonó la vivienda antes de la llegada de las autoridades. Asimismo, explicó que al intentar presentar la denuncia formal le indicaron que debía acudir a la Procuraduría al día siguiente.

Tras la viralización de los videos en redes sociales, Rafael González publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que negó las acusaciones y calificó la situación como una difamación.

“El día de hoy quiero dirigirme a todos ustedes con mucho respeto y comentarles que estos días han sido muy difíciles al ser difamado de ser una persona violenta”, expresó el cantante en su comunicado.

El intérprete aseguró que ya está atendiendo el caso con asesoría legal y afirmó que las autoridades serán las encargadas de esclarecer los hechos. Además, sostuvo que quienes lo conocen saben que sería incapaz de dañar a una mujer.