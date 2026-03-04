Reviven acusaciones de Andrés García contra Carmen Salinas: "Le reza al diablo"

Fue en septiembre de 2002 cuando Andrés García se plantó frente a las cámaras del programa "La Oreja" y soltó una frase que, más de dos décadas después, sigue circulando como si fuera nueva.
"Carmen Salinas no le reza a Dios, sino al diablo", dijo el actor con una convicción que no dejó espacio para matices.
Esa declaración, cargada de furia y teatralidad, acaba de recuperar visibilidad gracias a un episodio del pódcast "Penitencia", conducido por la criminóloga Saskia Niño de Rivera, en el que un interno identificado únicamente como "Beto" relató supuestos rituales oscuros vinculados a figuras del mundo del espectáculo. El testimonio no aportó una sola prueba documental. Bastó para que las redes sociales hicieran el resto.
El contexto de aquella confrontación televisiva en "La Oreja" era el de una industria donde los pleitos se ventilaban en foro abierto y sin abogados a la vista. García no se limitó a la frase sobre el diablo.
Llamó a Salinas "alimaña" y "corriente, del arrabal", y anunció que presentaría una demanda por difamación porque, según él, la actriz y productora lo había atacado públicamente con declaraciones que dañaban su reputación.
Remató con otra sentencia que quedó grabada en la memoria colectiva del medio artístico mexicano: "Ella se hace pasar por buena cuando en realidad es diabólica".
Y como si fuera poco, aclaró que no pediría disculpas para esquivar consecuencias legales porque no era, según sus propias palabras, "Jesucristo para perdonar".
La familia de Carmen Salinas respondió sin demora. María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, salió a defender a su madre con igual contundencia y aseguró que nadie tenía autoridad para señalarla de esa manera, que ella vivía "con Dios y los santos".
La declaración cerró el episodio por un tiempo, aunque nunca lo borró del todo del imaginario popular del espectáculo nacional.
Décadas después del incidente original, el algoritmo hizo lo que los archivos impresos nunca pudieron hacer a esa velocidad: resucitar una polémica vieja con la urgencia de una noticia fresca. El episodio de "Penitencia" no presentó denuncias formales, no involucró a ninguna autoridad y tampoco ofreció evidencia que sostuviera lo dicho por el interno.
Sin embargo, fue suficiente para que miles de usuarios rescataran el clip de Andrés García en La Oreja y lo distribuyeran como si acabara de grabarse ayer.
Ante la nueva oleada de comentarios, la familia de Salinas volvió a pronunciarse a través de redes sociales para desmentir los señalamientos y subrayar que no existe ninguna investigación judicial, ningún documento oficial ni ningún antecedente legal que respalde las acusaciones, ni las de entonces ni las de ahora. Hasta la fecha, la demanda que García amenazó con interponer en 2002 nunca prosperó en ningún tribunal conocido.