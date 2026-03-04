Reviven acusaciones de Andrés García contra Carmen Salinas: "Le reza al diablo"

Ante la nueva oleada de comentarios, la familia de Salinas volvió a pronunciarse a través de redes sociales para desmentir los señalamientos y subrayar que no existe ninguna investigación judicial, ningún documento oficial ni ningún antecedente legal que respalde las acusaciones, ni las de entonces ni las de ahora. Hasta la fecha, la demanda que García amenazó con interponer en 2002 nunca prosperó en ningún tribunal conocido.