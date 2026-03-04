Así cambió Harry Styles tras la muerte de Liam Payne

Tras casi año y medio después de la muerte de su excompañero de banda Liam Payne, el cantante británico Harry Styles rompió el silencio que había guardado sobre el hecho.
En una entrevista con el conductor Zane Lowe para The Zane Lowe Show de Apple Music 1, grabada en el marco de la promoción de su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, Styles habló de lo que significó perder a un amigo en medio del escrutinio permanente de millones de ojos.
Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina.
Su muerte sacudió al mundo del entretenimiento y detonó una avalancha de reacciones públicas. Para los fanáticos de la generación que creció escuchando a One Direction, aquella noticia fue, en cierta medida, el fin de algo más que una banda.
Pero para Harry Styles fue, ante todo, la muerte de un amigo.
El músico reveló que aún le cuesta enfrentar el tema. "Con toda franqueza, es algo con lo que lucho incluso ante la idea de hablar de ello", confesó. Y añadió que hubo un período en el que le resultó especialmente difícil reconocer lo extraño que es que otras personas sientan que poseen una parte de su dolor.
Esa tensión entre el duelo privado y la expectativa pública define, quizás, una de las paradojas más crueles de la fama masiva.
Styles lo expresó con claridad al decir que tenía sentimientos muy fuertes en torno a la muerte de su amigo, y que de repente se encontró siendo consciente de que había en otros un deseo de que él expresara ese dolor de cierta manera, como si no hacerlo significara que no lo estaba sintiendo.
Lo que vino después fue una reflexión que va más allá del duelo. El cantante describió a Payne como alguien con el corazón más bondadoso, que simplemente quería ser grande.
Y aseguró que perderlo fue un momento muy importante para él, que lo llevó a preguntarse qué quería hacer con su vida y cómo quería vivirla.
Una pregunta que, dicha en voz alta por alguien de 32 años en la cima de su carrera, suena a algo más que una respuesta de entrevista.
El nuevo álbum de Styles, Kiss All The Time, Disco, Occasionally, sale a la venta el 6 de marzo, y su lanzamiento incluye un especial en vivo desde Manchester que llegará a Netflix, además de una gira mundial que incluye doce noches consecutivas en el estadio de Wembley, en Londres.